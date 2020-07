Estate: Iovem e Red Bull lanciano il cocktail 2020, si chiama 'Mov'

Milano, 8 lug. (Labitalia) – E' viola e ha i sapori freschi e naturali del miele, limone, zenzero e il mosto d’uva che sposano il pepe bianco e il succo di limone da agricoltura biologica dell’acqua tonica Organics Tonic Water by Red Bull.

E' 'Mov' il cocktail naturale a bassa gradazione alcolica che promette di conquistare i locali di tutta Italia nell’estate 2020: il drink è stato ideato dal bartender campione del mondo Bruno Vanzan e dal colosso del beverage austriaco.

La nuova proposta della mixology made in Italy sta per entrare nella drinklist di centinaia di bar e locali di tutto lo Stivale, andando a soddisfare, dopo un lungo e difficile periodo di lockdown, la voglia degli italiani di vivere un’estate all’insegna del gusto e della leggerezza, ma sempre responsabilmente.

'Mov' deriva dall’acronimo dell'essenza “Mixology Organics Violet”, la nuova idea di drink naturale dal nome semplice e immediato con cui gustarsi la movida, quella positiva. Un’innovazione importante nel campo della mixability resa possibile dal lavoro portato avanti da Iovem, il nettare viola da bere miscelato firmato dal bartender campione del mondo Bruno Vanzan, e da Red Bull, colosso internazionale del settore che ha messo a disposizione del progetto la propria Organics Tonic water by Red Bull, l’acqua tonica naturale caratterizzata negli ingredienti da concentrato di limone da agricoltura biologica, estratti vegetali e chinino.

Il risultato è un cocktail leggero e dal gusto armonico, realizzato con il solo utilizzo di ingredienti naturali, che racconta un mix tra dolce, amaro e secco arricchito dalla presenza di tre grani di pepe bianco.

“Volevamo realizzare un cocktail con i migliori ingredienti di origine organica che permettesse agli italiani di vivere momenti di condivisione e divertimento in maniera responsabile, promuovendo un mood positivo nell’accezione più stretta di movida. Sono davvero felice di esserci riuscito anche grazie alla preziosa partnership con Red Bull: Mov è infatti il frutto di tanto lavoro, visione e ambizione" ha spiegato Bruno Vanzan .

"Anche se il viola è un colore che storicamente ha sempre avuto difficoltà a conquistare il mondo del bar, io ho deciso di puntarci tutto dapprima creando un prodotto unico e innovativo ispirato alle sapienti tecniche degli antichi, Iovem e oggi lanciando il nuovo cocktail Mov: in greco il termine μωβ corrisponde al color purple e si pronuncia proprio come il nome del nuovo drink. Una proposta originale che si va a inserire perfettamente in un mercato dove la tendenza è low ABV, ovvero la proposizione a una platea sempre più ampia di affezionati di cocktail a bassa gradazione alcolica e che speriamo possa rendere ancora più piacevole l’estate che stiamo già vivendo con un rinnovato spirito positivo”, ha detto Vanzan

In termini di preparazione del cocktail, la ricetta di Mov prevede l’utilizzo di una parte di Iovem, nettare dal caratteristico colore viola composto solo da ingredienti di origine naturale come miele, limone, zenzero e mosto d’uva, due parti di Organics tonic water by Red Bull, acqua tonica completamente naturale con succo di limone biologico creata dalla casa austriaca, e tre grani di pepe bianco che gli regalano un tocco di delicata piccantezza.

La campagna di lancio si terrà su tutto il territorio nazionale e vedrà coinvolte diverse centinaia di locali e barman.