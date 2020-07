Turismo: Gruppo Lauro, assistente virtuale per le isole campane e la costiera

Napoli, 21 lug. (Labitalia) – Citel Group, società partenopea specializzata nello sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale per la trasformazione digitale di imprese e Pubblica amministrazione, investe sul territorio campano e contribuisce a potenziare il servizio ai clienti di Alilauro e delle altre aziende controllate dalla holding Lauro.it, leader nei collegamenti marittimi campani, con un chatbot conversazionale controllato dalla piattaforma AI proprietaria.

L’assistente virtuale supporta i viaggiatori prima della loro partenza e in fase post-viaggio, fornendo informazioni relative a check-in e imbarco, documenti di viaggio, metodi di pagamento e necessità specifiche per passeggeri minorenni, a mobilità ridotta o in stato di gravidanza. Permette di annullare o modificare la propria prenotazione e di conoscere i servizi disponibili a bordo. Dopo il viaggio, i passeggeri saranno in grado di fornire eventuali segnalazioni sulla propria esperienza di navigazione.

In aggiunta, il chatbot di Citel Group potrà fornire ai viaggiatori informazioni e suggerimenti sui principali luoghi turistici e ricreativi da visitare sull’isola di Ischia e, a breve, presso le altre perle del Golfo di Napoli. Un supporto attivo al turismo locale come già fatto da Citel Group con NapAssistant, il chatbot realizzato da Citel Group per l’Aeroporto Internazionale di Napoli.

“Da vent’anni – afferma Valerio D’Angelo, amministratore delegato di Citel GroupCitel – Group investe attivamente nel territorio campano e nazionale, fornendo tutti gli strumenti possibili per abilitarne la trasformazione digitale.

In questa delicata fase di ripartenza, vogliamo offrire il nostro expertise a settori strategici per l’economia del nostro Paese, valorizzando in particolare le potenzialità della nostra regione. Grazie anche alla partnership con il Gruppo Lauro, che ha saputo vedere nell’innovazione la chiave della ripartenza, ora più che mai crediamo in una ripresa che parte dal turismo tanto locale quanto nazionale e internazionale.”

“Oggi più che mai – sottolinea Mariasole Lauro, amministratore delegato di Lauro.it – all’indomani della fase complessa che ci siamo lasciati alle spalle, puntare sulle nuove tecnologie è fondamentale.

Il nostro gruppo ha iniziato a farlo da qualche anno ed è ormai maturo per la piena automatizzazione del customer care, per una concreta valorizzazione dei dati e, in generale, per una governance innovativa ed agile. In particolare, abbiamo messo a punto strategie di destination management per Ischia, dove il turismo 4.0, grazie ai nostri sforzi, è una realtà”.

Citel Group è uno dei punti di riferimento nazionali nei settori dell’intelligenza artificiale, della trasformazione digitale e della quality assurance.

Da venti anni offre soluzioni e servizi innovativi a medie e grandi aziende e agli enti della Pubblica Amministrazione, accompagnandoli e supportandoli nel processo della trasformazione digitale. Con headquarters a Napoli, sedi a Milano, Roma, Genova, Sao Paulo e Rio de Janeiro, conta 11 milioni di fatturato tra Italia e Brasile, grazie all’impiego di oltre 180 professionisti. La qualità delle soluzioni e dei servizi offerti hanno permesso al gruppo di ottenere più di 130 certificazioni di processo e di prodotto.