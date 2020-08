Simest: Ieg, finanziamenti grande opportunità per settore fiere internazionali

Roma, 6 ago. (Labitalia) – "Gli espositori delle manifestazioni internazionali di Italian Exhibition Group, quotata sul Mta di Borsa Italiana e leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici con le strutture di Rimini e Vicenza, potranno avvalersi da qui in avanti di una grande opportunità di sviluppo del business, coprendo parti importanti dei costi di partecipazione, grazie alle agevolazioni, anche a fondo perduto, annunciate da Simest ed erogate su risorse pubbliche gestite per conto del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, finanziamenti che proprio oggi è stato annunciato verranno ulteriormente potenziati ed estesi a tutti i Paesi, anche all'interno dell'Unione europea".

E' quanto si legge in una nota di Ieg-Italian Exhibition Group

"Ciò schiude a nuove occasioni per le imprese che affidano ai grandi saloni internazionali un ruolo strategico per lo sviluppo del business, dotandole di ulteriori, importanti supporti economici per ripartire dopo l’improvviso stop causato dalla pandemia. La novità di estendere l'operatività del sostegno anche ad investimenti realizzati o da realizzare all'interno dell'Unione europea, dove si dirige la metà dell’export italiano, sarà infatti di ulteriore stimolo per le imprese delle filiere ‘export oriented’", sottolinea.

"E’ inoltre già attivo – ricorda – l’allargamento del sostegno alle aziende a MidCap e a Grandi Imprese, con un finanziamento dedicato a coprire le spese connesse alla partecipazione a fiere/mostre internazionali. Inoltre, vengono inclusi nelle spese ammissibili anche eventi di promozione virtuali. Le condizioni annunciate arrivano ad immaginare importi finanziabili fino a 150mila euro per singola domanda. Di questo plafond, entro il limite di 100mila euro, il 40% è finanziabile a fondo perduto.

Le informazioni sono disponibili sul portale sacesimest.it, pronto fin da oggi ad ospitare le domande. Ieg mette a disposizione dei propri clienti (con riferimenti già in loro possesso) un team dedicato per supportarli nella compilazione della richiesta da inoltrare a Simest".