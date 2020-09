Montagna: sulle Dolomiti omaggio a Morricone con il maestro Diego Basso

Roma, 2 set. (Adnkronos/Labitalia) – Volano tra la parete sud della Marmolada e le Pale di San Martino le note della musica del maestro Ennio Morricone. A dare vita al concerto 60 artisti tra orchestrali e coristi dell’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, del Coro lirico Opera House e del Coro Art Voice Academy.

Su un 'podio roccioso' salirà il maestro Diego Basso. Accanto a lui Andrea Griminelli, flautista di fama internazionale, che ha ricevuto onorificenze e riconoscimenti in tutto il mondo, dal Grammy al Prix de Paris. Un concerto unico a 2.514 metri di altitudine nella Ski Area San Pellegrino. L’appuntamento è per mercoledì 9 settembre, alle 10.30, sulla terrazza naturale del Col Margherita, al confine tra la Val di Fassa, in Trentino, e Falcade, in Veneto.

In questo palcoscenico naturale prenderà vita una sinergia tra direttore d’orchestra, orchestra e strumento solista. La scaletta includerà brani selezionati tra le centinaia di colonne sonore che il maestro Morricone ha composto.

L’iniziativa è sostenuta dall’Azienda per il Turismo della Val di Fassa: "Siamo felici – afferma Fausto Lorenz, presidente dell’Apt ladina – d’essere parte di un progetto prestigioso di musica e cultura, immerso in un contesto naturale di rara bellezza. Le Dolomiti, in particolare il Col Margherita, sono una quinta eccezionale per i concerti, specie per questo spettacolo che celebra Ennio Morricone, compositore eccelso, interpretato da artisti di fama quali Andrea Griminelli e Diego Basso.

L’evento, ideato per un numero contenuto di spettatori, si mostra rispettoso, non solo delle normative vigenti, ma anche del perfetto connubio musica e montagna".

"Certamente ascolteremo il Morricone più noto, quello legato ai grandi classici da 'C’era una volta in America', 'C’era una volta il West', 'Il buono, il brutto e il cattivo', 'Mission', 'La leggenda del pianista sull’oceano' – afferma Diego Basso, il direttore d’orchestra che ha diretto nei maggiori palcoscenici internazionali – ma sono stati inseriti nel programma anche brani meno conosciuti, come 'Chi mai' dal film 'Le professionnel' e soprattutto 'Per le antiche scale', la cui prima esecuzione è stata eseguita dal maestro Griminelli accompagnato al pianoforte proprio da Ennio Morricone.

Il pubblico avrà possibilità di riscoprire brani dalla colonna sonora del film 'Gli intoccabili' dove troviamo un compositore diverso, molto più allegro, meno malinconico, con una forza che alla fine non può lasciare indifferenti".