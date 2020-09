Lavoro: dal network specialist al programmatore Plc, QuoJobis ricerca profili IT

Roma, 7 set. (Labitalia) – Il settore dell’ Information Technology è uno di quelli che anche in piena crisi da pandemia non ha mai smesso di operare. Anzi, sicuramente la pausa forzata e il lavoro da remoto e lo smart working, hanno dato una forte accelerazione alla diffusione di tecnologie, così come hanno avuto un balzo in avanti l’e-commerce e la supply chain.

Questo ha prodotto anche una domanda molto consistente di professioni legate a questo settore.

QuoJobis. agenzia nazionale per il Lavoro, per soddisfare le molte richieste da parte di aziende appartenenti ai più svariati settori, sta ricercando profili in tutta Italia. Nello specifico cerca: Gis developer (Area Mobilità resiliente/Geospatial Data Automation); Data Automation Specialist; Mobile Developer; Back End Developer; Web Developer; Project Manager; IoT Specialist; Technical Sales; Network Specialist; System Engineer; Consulenti SW Gestionali; Python Web Developer; User Mobile Acquisition Specialist; Chief Tecnology Officer; Programmatore PLC; SW Engineer.

Ai candidati viene garantita trasparenza su tutti i dati relativi all’opportunità presentata nonché la puntuale descrizione della tipologia di attività richiesta e tutte le task collegate. Per candidarsi è necessario inviare il proprio cv, indicando nell’oggetto la posizione per cui ci si candida, a technology@quojobis.it