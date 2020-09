Innovazione: Reply, al via edizione 2020 della Cyber security challenge

Roma, 10 set. (Labitalia) – Al viale le registrazioni per l’edizione 2020 della Reply cyber security challenge, la competizione online organizzata da Reply per giovani professionisti e appassionati di sicurezza informatica di tutto il mondo. La sfida, alla quale nel 2019 hanno preso parte più di 7000 partecipanti da 87 paesi, si propone di mettere in competizione in una maratona di 24 ore team (da 2 a 4 giocatori) composti da membri di ogni livello di esperienza in una gara di Capture the flag (Ctf), basata sulla ricerca di vulnerabilità appositamente nascoste all’interno di software e sistemi informatici.

La competizione si terrà venerdì 9 ottobre, contestualmente all’European cyber security month (Ecsm), la campagna di sensibilizzazione europea che ogni anno, durante tutto il mese di ottobre, si propone di aumentare la consapevolezza di cittadini, organizzazioni, aziende e istituzioni sui principali rischi cyber.

Sviluppata dagli esperti di cyber security di Reply, la sfida prevede cinque categorie di gioco (coding, web, binary, crypto e miscellaneous) in cui i partecipanti dovranno cimentarsi nella risoluzione, nel minor tempo possibile, di problemi ed enigmi di sicurezza di crescente livello di difficoltà.

La vittoria verrà assegnata ai tre team che, al termine della gara, raggiungeranno il punteggio più alto della classifica e presenteranno un report con le strategie adottate nel corso della competizione. Il punteggio finale sarà determinato dal maggior numero di flag nascoste identificate e da un bonus assegnato per la rapidità nella risoluzione dei quesiti.

Fino all’8 ottobre, attraverso il sito challenges.reply.com, i partecipanti avranno la possibilità di iscriversi gratuitamente alla sfida (registrando il proprio team o unendosi ad altri giocatori in team casuali) e di allenarsi in modalità 'sandbox' sulle prove delle precedenti edizioni.

La Cyber security challenge è parte del programma di sfide Reply challenges organizzate da Reply con l’obiettivo di promuovere la cultura digitale nel campo della creatività, della cyber security e della finanza.