Fase 3: Omio 'adotta' Bergamo con iniziativa benefica per sostenere turismo

Bergamo, 17 set. (Adnkronos/Labitalia) – Omio (ex GoEuro), piattaforma di viaggio multimodale leader in Europa, ha lanciato un nuovo capitolo a supporto del turismo in Italia, con l’obiettivo di continuare a favorire, anche dopo l’estate, la ripresa dei flussi turistici nella nuova era dei viaggi.

La città di Bergamo, duramente colpita dalla pandemia, è stata selezionata come apripista del progetto 'Adotta Bergamo, adotta l’Italia con Omio' e sarà la protagonista dei primi due itinerari promossi dalla piattaforma, uno cittadino e uno outdoor, realizzati in collaborazione con Visit Bergamo e due influencer locali.

Il progetto fa parte della campagna 'The Little Things', lanciata lo scorso luglio, finalizzata a proporre una riscoperta della bellezza del viaggio partendo dalle 'piccole cose', dal turismo di prossimità e dalle esperienze autentiche.

In particolare, Omio ha scelto di supportare Bergamo – città ricca di storia e cultura, nonché punto di partenza per la scoperta di valli incontaminate – invitando i viaggiatori ad adottare la città non solo simbolicamente, ma anche concretamente.

Omio infatti devolverà al Fondo di Mutuo Soccorso della città lombarda – un ente creato appositamente per aiutare le famiglie e le attività più colpite – una parte del valore delle prenotazioni dei viaggi verso Bergamo effettuate sulla piattaforma tra settembre e dicembre 2020, così da offrire un sostegno reale alla città.

Justin Wang, Director of Brand di Omio, ha affermato: "Attraverso 'Adotta Bergamo, adotta l'Italia con Omio' vogliamo dare il nostro contributo al mondo dei viaggi, un settore duramente colpito dalla pandemia, auspicando una pronta ripresa che inizia dalle piccole cose. Troppo spesso abbiamo data per scontata la bellezza del semplice viaggiare e solo ora ci rendiamo conto quanto sia meraviglioso scoprire il mondo. Procedendo a piccoli passi possiamo realizzare grandi cose, e con questa campagna Omio vuole invitare tutti a fare la propria parte, contribuendo al rilancio di Bergamo e del turismo italiano".

Christophe Sanchez, ad di Visit Bergamo, ha commentato: “Siamo molto felici di questa iniziativa e grati ad Omio per aver pensato alla ripartenza proprio da Bergamo. Bergamo è stata la prima ad essere colpita ma è stata anche la prima a saper reagire e ora siamo pronti ad ospitare i viaggiatori in un territorio sicuro e guarito che si è dotato di tutte le strategie per mantenere il controllo della situazione”.

Per promuovere il turismo a Bergamo e dintorni, Omio ha collaborato con due influencer locali per creare itinerari customizzati che possano mettere in risalto la bellezza di Bergamo e delle sue valli, con lo scopo di offrire spunti per un tour alla scoperta di questi splendidi paesaggi ancora poco conosciuti.

In base ai propri gusti, i viaggiatori potranno lasciarsi ispirare da due percorsi: un tour 'lifestyle', creato dalla blogger Federica di Nardo, che comprende una visita della Città Bassa e della Città Alta, con i suoi vicoli, le piazze storiche, le botteghe, le trattorie, i bar più caratteristici e gli scorci più scenografici, oppure da un tour 'outdoor', ideato appositamente dallo youtuber e autore Nicolò Balini, fondatore di Human Safari e di SiVola, con escursioni nelle vicine montagne della Val Brembana, viste mozzafiato sui suoi laghi, soste nei tipici rifugi e notte sotto il cielo stellato.