Federmanager Napoli, Luigi Bianco è il nuovo presidente

Napoli, 21 set. (Labitalia) – La consultazione di tutti gli iscritti dell’organismo di rappresentanza dei dirigenti industriali di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta, ha eletto a larga maggioranza alla presidenza Luigi Bianco e ha designato il nuovo comitato direttivo, il collegio di controllo interno e il collegio dei probiviri.

La commissione elettorale ha insediato il nuovo comitato direttivo che ha eletto Bruno Scordo segretario, Vincenza Barba tesoriere, Ciro Sigillo per le tematiche sindacali, Agostino Litigio per la previdenza e assistenza e Antonio Gatta per gli studi e lo sviluppo industriale.

Il presidente Luigi Bianco, a norma di Statuto, ha quindi designato Antonio Scuotto e Carmine Chieffo quali vice presidenti di Federmanager Napoli.