Ict: Ariadne Digital, arriva Intranet 80.20 per aiutare lavoro da remoto

Roma, 8 ott. (Labitalia) – Con il protrarsi dello stato di emergenza, buona parte dei lavoratori continuerà a lavorare da casa. I mesi passati e quelli a venire hanno modificato radicalmente il modo di lavorare e la percezione del digitale nelle imprese, di qualunque settore e dimensione, ad ogni livello gerarchico, dai manager agli operativi.

Questo cambiamento di prospettiva coinvolge anche le Intranet, che stanno vivendo una loro ritrovata centralità come strumento di condivisione e comunicazione, fino a costituire, come digital workplace, un vero e proprio ufficio aggiunto che favorisce la continuità nelle relazioni e l’incremento della produttività sul lavoro, malgrado i disagi.

Progettare e sviluppare Intranet davvero efficaci è un lavoro complesso se l’obiettivo è di mettere le persone al centro e aiutarle ad essere più attive, più indipendenti e più integrate.

Non sono poche, infatti, le ricerche che dimostrano come le aziende che investono di più nel migliorare l’esperienza digitale dei loro dipendenti abbiano risorse più motivate, un elemento chiave per incrementare la competitività e aumentare le performance aziendali.

“Non dobbiamo pensare – dichiara Marcello Ricotti, Ceo del Gruppo Ariadne Digital, società di Design e Engineering specializzata nella realizzazione di sistemi digitali evoluti – che solo le grandi aziende multinazionali possano dotarsi di sistemi digitali efficaci per permettere ai propri collaboratori di lavorare lontani dagli uffici.

Questi ultimi mesi ci hanno dimostrato che tutte le imprese, indipendentemente dal settore e dal numero di dipendenti, non possano più rinunciare all’opportunità di avere un Digital Workplace moderno e funzionale. Ed è per questo che abbiamo creato Intranet 80.20, una sintesi ideale di funzionalità e design che garantisce un risultato finale d’eccellenza: un 80% pronto a cui occorre solo l’ultimo 20% di personalizzazione e integrazione nel contesto aziendale, con gli ovvi vantaggi in termini di risparmio sui budget e sui tempi di attivazione del servizio”.

Tre eccellenze indiscusse del mercato italiano, i massimi esperti in fatto di intranet che negli anni hanno progettato e realizzato molti sistemi digitali di questo tipo hanno deciso di mettere a fattor comune l’esperienza maturata per realizzare la Intranet perfetta. Il team è composto da: Giacomo Mason, consulente, founder di Intranet Management, promotore di Intranet Italia Day, il principale evento italiano in materia, da oltre 18 anni è impegnato ad aiutare le aziende nel migliorare la comunicazione interna con progetti user centered design; Ariadne Digital, società di design e sviluppo che da un decennio si occupa della realizzazione di intranet basate su Liferay per clienti come Banca Popolare di Milano, Banco do Brasil, Cattolica Assicurazioni, London Stock Exchange Group; Green Team, società specializzata nello sviluppo di intranet su ambienti Microsoft per clienti come Ferrero, Brembo, Aeroporto di Bologna e UnipolSai.

La soluzione, progettata insieme a Giacomo Mason, nasce per soddisfare un’esigenza molto sentita nel mercato italiano, specialmente in questo momento di distanziamento, lavoro in remoto e collaborazione online: un prodotto avanzato ma disponibile 'Out of the box', a costi e tempi contenuti. La intranet 80.20 è profilata, personalizzabile, social, collaborativa e dotata delle componenti modulari tipiche di un moderno digital workplace (comunicazione, ricerca, documenti, my page, rubrica, organizzazione, collaboration, social, formazione) tutto ready designed e mobile responsive per un prodotto davvero utile e di supporto nello svolgimento delle attività quotidiane. Inoltre, è l’unica soluzione plug&play disponibile su entrambe le piattaforme leader del mercato globale: Liferay, per l’ambiente OpenSource e 365 per ambiente Microsoft.

“Con questa soluzione unica nel suo genere – aggiunge Marcello Ricotti -aiuteremo molte aziende a superare le esigenze naturali, o imposte dal contesto attuale, di migliorare strategia e processi di comunicazione interna, ridurre l’inefficienza generata dall’adozione frettolosa di tools non organici e non mirati al contesto, e contestualmente, favorire la collaboration e l’engagement dei dipendenti. Ormai è qualche anno che lavoriamo a questo progetto, ma siamo particolarmente felici di lanciare Intranet 80.20 in un momento storico in cui sarà una soluzione essenziale per molte realtà”.