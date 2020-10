Food: arriva 'Panini di Sicilia', in un libro il viaggio goloso di Fud

Roma, 9 ott. (Labitalia) – Un viaggio goloso che racconta con originalità la filosofia di uni format ristorativo di successo negli ultimi anni, quello di Fud Bottega Sicula, che da sempre seleziona i migliori ingredienti dell'isola per raccontare la Sicilia gastronomica in maniera divertente e contemporanea.

Un racconto fotografico fatto di persone e territori, ricette golose e approfondimenti. E' 'Panini di Sicilia', edito da Giunti, disponibile in tutte le librerie, nelle botteghe Fud e online sull'e-commerce di Fud. Un modo di reinventare, in chiave ironica, il concetto di gastronomia siciliana e offrire a un pubblico variegato ed eterogeneo l'eccellenza della materia prima dell'isola con tutta la spensieratezza di un panino che scimmiotta il modello americano, ma che nella sua essenza rappresenta l'esatto opposto.

Ad essere protagonisti di questo originale viaggio sono i prodotti e i produttori selezionati da Andrea Graziano, founder e ideatore del brand Fud, con le loro appassionanti storie di resistenza. La tuma persa, il maiale nero dei Nebrodi e il suo prosciutto, la capra girgentana e i suoi delicati formaggi, la provola delle Madonie, la carne di asino siciliano sono solo alcuni dei prodotti identitari dell'isola che trovano spazio tra le pagine del libro, e abbinati in modo insolito compongono le molteplici sfaccettature creative di un panino Fud.

Alberto Blasetti, food photographer e ritrattista ferma i colori e le armonie dei panini di Fud con i suoi iconici scatti. Elisia Menduni, autrice, fotografa, gastronoma e giornalista, delinea con attenzione e cura il percorso storico che ha portato al successo del format gastronomico, offrendo un'occasione per rileggere attraverso uno sguardo inedito le origini della gastronomia siciliana. Si parte del racconto dello street food siciliano con un focus accurato su uno dei suoi componenti più basilari: il pane.

Si continua ripercorrendo i fasti degli anni ‘80 dove a Milano nascono locali come Burghy, mentre in Sicilia si rimane ancora strettamente legati alla tradizione, per poi arrivare infine al successo di Fud, che ha importato il concetto di 'fast food americano' in terra sicula, esprimendo però un'identità e una ricerca per la qualità dei prodotti fino a quel momento assenti sul territorio nazionale.