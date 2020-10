PrestitiOnline, si rafforza partnership con Cofidis

Milano, 12 ott. (Labitalia) – PrestitiOnline spa, società leader nel mercato italiano della distribuzione di prestiti personali e cessioni del quinto e Cofidis spa, società francese specializzata nel credito a distanza, siglano il consolidamento della partnership strategica, avviata nel 2013, e presentano al mercato una nuova esclusiva offerta rivolta ai prestiti personali.

Cofidis, ha sviluppato in oltre 20 anni di presenza sul mercato italiano, un modello di business innovativo e prodotti unici per i clienti; è riconosciuta per la sua offerta di soluzioni personalizzate, flessibili e convenienti.

Con il nuovo accordo commerciale, a partire dal 22 Settembre, Cofidis ha reso disponibile su PrestitiOnline.it e nella sezione Prestiti di Segugio.it, i più importanti siti di comparazione di prodotti di credito al consumo che fanno capo al Gruppo MutuiOnline, una nuova soluzione di prestito personale 100% digitale, com’è nel dna di Cofidis.

Infatti sarà possibile richiedere un prestito personale direttamente on line e ricevere una prima risposta immediata alla richiesta, comodamente da casa a condizioni di tasso particolarmente vantaggiosi.

"L’introduzione dell’offerta di Cofidis – dichiara Alessio Santarelli, direttore generale della divisione core broking del Gruppo MutuiOnline e amministratore delegato di PrestitiOnline.it – ci consente di accrescere ulteriormente la gamma di prodotti di PrestitiOnline che conta già oggi 14 banche e finanziarie che offrono prestiti personali e cessioni del quinto e si unisce ad una serie di nuove iniziative volte ad innovare il servizio per i consumatori in cerca della migliore offerta di finanziamento per l’acquisto di beni o servizi".

"Da sempre Cofidis – afferma Luca Giacoma-Caire, direttore marketing di Cofidis – offre soluzioni innovative di credito, 100% digitali e richiedibili comodamente da casa".

"Grazie alla partnership con Prestitonline.it – spiega – ancora più clienti potranno realizzare i propri progetti: l’acquisto di un’auto, ristrutturare casa o liquidità per spese personali, attraverso una customer experience digitale, innovativa ed a condizioni particolarmente competitive".