Stipa (Assoallestimenti): "Al fianco dei lavoratori dello spettacolo: Governo ci ascolti"

Roma, 12 ott. (Labitalia) – "Ai lavoratori del mondo dello spettacolo e della cultura che sono scesi oggi in piazza Duomo a Milano per rivendicare i diritti di un settore letteralmente in ginocchio, va tutta la nostra solidarietà e il nostro sostegno.

Siamo al loro fianco per chiedere al governo e alle istituzioni che ascoltino, finalmente, le ragioni di un comparto fondamentale per il nostro Paese fatto di allestitori, tecnici, operatori dello spettacolo e organizzatori fieristici". Così Sandro Stipa, presidente di Asal Assoallestimenti di FederlegnoArredo che rappresenta oltre 360 aziende italiane produttrici e fornitrici di allestimenti e servizi fieristici. Per Stipa, quello del mondo dello spettacolo è "un patrimonio di know how e professionalità che il governo ha il dovere di tutelare perché non possiamo dimenticare che il settore degli allestimenti è stato uno dei primi a fermarsi e sarà uno degli ultimi a ripartire, con mancati fatturati che toccano punte di oltre l’80%".

Quindi sottolinea: "Con la manifestazione ‘Bauli in Piazza’ ci auguriamo che non solo si tengano accesi i riflettori sul mondo degli eventi, della musica dal vivo, degli spettacoli e delle fiere, che contribuiscono non solo allo sviluppo culturale, ma anche al Pil del nostro Paese, ma si mettano in campo, quanto prima, azioni concrete che attendiamo da troppo tempo. Stiamo parlando di una vera e propria industria che da mesi e mesi non lavora".

"Continueremo – conclude Stipa – a portare le istanze di questi lavoratori e delle loro famiglie in tutte le sedi opportune, perché non farlo significherebbe dimenticarsi di aziende per lo più piccole che da febbraio scorso sono ferme".