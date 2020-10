Turismo: da eDreams Odigeo servizio analisi trend basato su intelligenza artificiale

Roma, 20 ott. (Labitalia) – eDreams Odigeo, tra le più grandi società di viaggi online in Europa e una delle più grandi attività di e-commerce europee, ha annunciato oggi il lancio di un servizio di analisi dei trend di viaggio basato sull'intelligenza artificiale, che fornisce insight di valore riguardo le tendenze del settore a livello globale e le abitudini dei viaggiatori in forma anonima.

Questo servizio, gestito dal reparto Media Services, è principalmente finalizzato a supportare gli enti del turismo, i rappresentanti politici e le amministrazioni locali nello sviluppo di strategie efficaci e per l'esperienza dei turisti a livello locale, regionale e nazionale. Queste decisioni basate sui dati partono dall'analisi di oltre 21 miliardi di data point resi anonimi, che a loro volta forniscono informazioni sull'offerta viaggi e sulle tendenze della domanda, sulle preferenze dei consumatori e sulle abitudini di viaggio.

Il lancio di questo servizio esprime la volontà dell'azienda di creare esperienze di viaggio end-to-end e davvero personalizzate per ogni viaggiatore.

L'accesso a queste informazioni fornisce inoltre ai partner la capacità di prendere decisioni più consapevoli a supporto della propria strategia turistica, dal branding alla conversione, e li aiuta ad indirizzare efficacemente le attività di marketing e ad attrarre più viaggiatori, dando così impulso all'economia locale e nazionale.

Quest'estate diversi partner hanno utilizzato gli insight relativi al settore viaggi forniti da eDreams Odigeo sia per un concreto vantaggio competitivo, sia come supporto nel dare nuovo impulso al settore del turismo, in seguito alle restrizioni di viaggio a livello globale a causa del Covid-19. Ad esempio, un'agenzia turistica europea ha utilizzato i dati ottenuti dai trend per creare una campagna di marketing destinata a tre target di viaggiatori principali, con l'obiettivo di aumentarne le prenotazioni e la durata del soggiorno in città.

Grazie agli insight estrapolati dall’analisi dei dati l’agenzia ha ideato una campagna collaterale valorizzando tre unique selling point della destinazione, adatti a richiamare proprio questi target: le attrazioni culturali, l’offerta retail e l’intrattenimento. Il successo della campagna ha portato a un aumento del 18% su base annua della durata media del soggiorno in città.

Zaida Salie, director Media Services and Partnership di eDreams Odigeo, ha commentato, "I nostri insight sui trend di viaggio e sul comportamento dei clienti, con il loro valore aggiunto, sono uno strumento vitale per aiutare le destinazioni turistiche a capire come raggiungere efficacemente il proprio target di viaggiatori e riguadagnare quote di mercato in un settore competitivo, specialmente nell'era post Covid-19.

La precisione dei dati e degli insight che possiamo fornire agli enti del turismo e ai rappresentanti politici garantisce che sia il brand sia il marketing siano in grado di rivolgersi ai viaggiatori sviluppando una mentalità affine, contribuendo così a generare conversioni in termini di prenotazioni e aumentando anche la spesa in loco. Sfruttiamo costantemente le nostre capacità tecnologiche e i dati a nostra disposizione per creare prodotti che forniscono ai viaggiatori e alle destinazioni un'esperienza di viaggio migliore". Questo servizio è disponibile per le organizzazioni partner su abbonamento a seconda dei dei dati richiesti. Per maggiori informazioni visitate il sito https://advertising.edreamsodigeo.com/.