Vino: dalla cantina a casa, Enoitalia, lancia vendita online con Enowinery.it

Roma, 21 ott. (Labitalia) – Enoitalia, la prima azienda vinicola privata in Italia per numero di bottiglie prodotte e da anni fra le maggiori 10 del settore vitivinicolo per fatturato (199milioni di euro nel 2019, +12% a volume rispetto al 2018), lancia il suo e-commerce con Enowinery.it.

Una scelta, la vendita on-line, guidata dalle numerose richieste da parte dei consumatori che non sempre riuscivano a reperire in Italia i vini che l’azienda distribuisce prevalentemente all’estero e nel canale ristorazione. Da qui la decisione di creare Enowinery: un negozio on line volutamente intuitivo e con una selezione mirata della sua offerta vini basata sulla disponibilità della cantina. Dall’Amarone della Valpolicella al Valpolicella Ripasso, dal Prosecco al Pinot Grigio, fino al Lugana., e ancora dal Chianti al Primitivo o al Grillo, sono disponibili vini di tutta Italia.

L’attività produttiva di Enoitalia avviene nelle sue due winery in cui lavorano 160 collaboratori tra Verona e Vicenza; quest’ultima di recentissima realizzazione. Entrambe le strutture sono dotate di impianti di vinificazione, imbottigliamento e stoccaggio all’avanguardia.

Sicuramente il lockdown e l’incremento della penetrazione del canale digitale di vendita (arrivato anche in Italia al 20%) confermano che il cambiamento nelle modalità di acquisto da parte dei consumatori italiani è sempre più strutturale, soprattutto nel mondo del vino.

Enowinery.it si differenzia proprio perché non è né un’enoteca né un marketplace generalista, ma è una cantina che vende on line una selezione delle sue produzioni, senza intermediazioni e riducendo al minimo i costi, a prezzi di vantaggio sulla base della disponibilità dei vini presenti nello store o di fine stock.

"Abbiamo volutamente privilegiato vini che possono essere bevuti tutti i giorni grazie alle nostre gamme regionali, da Nord a Sud Italia.

Sono presenti anche selezioni uniche e di maggior pregio come il nostro Alberto Nani Prosecco Biologico. Un’offerta ampia e conveniente per chi acquista perché siamo la più grande cantina vinicola privata italiana. Una realtà radicata nel territorio che opera da più di 30 anni secondo i migliori standard del settore. Enowinery.it è sicuramente un nuovo canale di vendita che si affianca, senza entrare in conflitto, alle altre attività core dell’azienda più concentrare sull’export", afferma Giorgio Pizzolo, presidente di Enoitalia.

Con la volontà di ridurre i costi e ottimizzare la gestione logistica in Enowinery è stata pensata la formula di vendita a cartone misto da 6 bottiglie. Chi acquista scegliere direttamente i vini e compone autonomamente i suoi cartoni acquistando a multipli di 6 ottimizzando così la logistica, le spedizioni, riducendone i costi e l’impatto ambientale. Una scelta che asseconda l’impegno che da anni l’azienda porta avanti per aumentare la sostenibilità delle sue attività.

Il pubblico di riferimento di Enowinery è più ampio rispetto agli altri store on-line. Ci sono vini per tutti i gusti, in una fascia di prezzo volutamente di vantaggio, privilegiando anche il mondo delle donne e delle occasioni di consumo. L’esperienza di acquisto è accompagnata da consigli e suggerimenti che guidano l’utente nella scelta della bottiglia giusta, in base alle occasioni, proponendo anche accostamenti culinari per esaltare le caratteristiche di ogni vino. All’interno di Enowinery sono state create inoltre delle selezioni speciali dedicate al mondo biologico o alla presentazione di kit di degustazione, acquistabili sulla piattaforma a un prezzo speciale in occasione del lancio.