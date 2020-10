Ass. giovani consulenti del lavoro, al fianco di Marina Calderone

Roma, 30 ott. (Labitalia) – "Nell’augurare buon lavoro alla neo eletta presidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, Marina Calderone, l’Associazione dei giovani consulenti del lavoro rinnova la disponibilità ad affiancare le attività del Cno in questo momento estremamente delicato per il Paese, per l’economia e per tutti i professionisti.

Come componente giovanile saremo a disposizione per affrontare con forza le sfide del momento e a trasmettere a chi entra nella nostra professione il senso di appartenenza alla grande famiglia dei consulenti del lavoro".

Con queste parole il presidente dell’Angcdl, Fabrizio Bontempo, ha commentato l’elezione e l’insediamento di Marina Calderone alla guida della categoria per il prossimo triennio. "Solo uniti possiamo trovare – ha aggiunto Bontempo – la forza necessaria per affrontare al meglio la sfida epocale di affiancare le aziende assistite in un momento così difficile e garantire ad imprenditori e lavoratori la miglior assistenza professionale possibile, certi di poter contare su una dirigenza tenace.

In un periodo complesso, come quello attuale i giovani professionisti, non senza preoccupazioni, hanno bisogno di un punto riferimento forte a cui guardare con fiducia e dal quale farsi rassicurare. Questo è ciò che per noi giovani consulenti rappresenta la presidente Calderone e tutto il Cno".

Le elezioni "per il rinnovo della rappresentanza istituzionale dei Consulenti del lavoro, in un clima di grande difficoltà per gli spostamenti, si sono svolte sabato 24 ottobre 2020 a Roma.

Il risultato dello spoglio ha visto confermare la leadership della presidente uscente, Marina Calderone, capolista della lista unica presentata per questo rinnovo, che ha avuto il 97% delle preferenze. A lei e a tutto il Consiglio Nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro va il più sentito augurio di buon lavoro da parte dell’Associazione nazionale giovani consulenti del lavoro".