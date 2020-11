Black friday e Cyber monday sicuri con vademecum shopping

Roma, 18 nov. (Labitalia) – "Dopo lo scoppio della pandemia l'unica forma distributiva che non solo non è mai andata in crisi ma ha registrato addirittura aumenti sempre a due cifre, è il commercio elettronico, dal +16% di febbraio fino al record storico di sempre, il +52,9% di giugno (al 2° posto il rialzo tendenziale di maggio, pari a +41,7%).

Mentre la grande distribuzione, in aprile, il mese più nero per il commercio essendo quello dove tutta l'Italia era in pieno lockdown, segnava il record negativo delle vendite non alimentari, con un crollo su base annua del 62,7%, mentre le vendite totali precipitavano del 26,7%, in quello stesso mese l'e-commerce volava con un +28,2%". A dirlo l'Unione nazionale consumatori che in considerazione dei rialzi delle vendite on line che ci saranno per il black friday e per il cyber monday, per l'Adnkronos/Labitalia ha elaborato alcuni consigli per lo shopping online in sicurezza.

– Sicurezza: acquistate solo su siti protetti da sistemi di sicurezza internazionali come ssl e set; sono riconoscibili dal simbolo di un lucchetto chiuso nella barra di indirizzo.

– Confrontate varie offerte prima di procedere all’acquisto, cercando anche online maggiori dettagli sulla reputazione del venditore. Attenzione, perché in alcuni casi, per ora rari, i prezzi possono cambiare a seconda del giorno o della fascia oraria di acquisto, della città dalla quale vi siete collegati, dal dispositivo che state utilizzando, se un nuovo tablet costoso o un vecchio smartphone.

Insomma, cambiano a seconda di quello che presumono possiate permettervi o vogliate spendere.

– Prezzo: controllate se il prezzo finale è comprensivo di spese di spedizione e di tutti gli altri eventuali costi aggiuntivi.

– Offerte promozionali: attirano sempre, ma il consumatore deve abituarsi a guardare sempre al prezzo effettivo da pagare e a non farsi incantare dalla percentuale di sconto. Diffidate di offerte estremamente vantaggiose, potrebbero essere siti che 'giocano' con l'Iva o che mettono in vendita merce di incerta provenienza.

– Consigli per gli acquisti: anche se il prezzo è buono, chiedetevi sempre se state acquistando qualcosa di cui avete realmente bisogno. Il rischio è di prendere un prodotto che non userete mai. Documentatevi sulle caratteristiche tecniche che deve avere un prodotto per essere di buona qualità. Stabilite una cifra massima da spendere e obbligatevi a rispettarla e così eviterete di sentirvi in colpa e avere ripensamenti a posteriori.

– Niente fretta: non fatevi prendere dalla fretta o dall’ansia; molti siti giocano su una comunicazione emotiva (timer che scadono, avvisi che indicano che l’articolo è in esaurimento, etc.) ma è il caso di ignorarla.

– Consegna: controllate la data di consegna per scongiurare il rischio che il vostro acquisto non arrivi per tempo, se si tratta di un regalo.;

– Stampate sempre una copia dell’ordine e della pagina contenente l’offerta per conservarla in vista di future contestazioni.

– Pagamento: scegliete pagamenti con carta di credito prepagate o paypal (meglio evitare il bonifico) e non comunicate mai i riferimenti o altri dati personali via email (a riguardo leggi anche 'Pagamenti on-line, quale scegliere?').

– Recesso: ricordate che comprando on-line vale il diritto di recesso (da esercitare qualora abbiate cambiato idea comunicandolo entro 14 giorni dalla data di consegna del prodotto).