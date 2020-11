Organizzare Italia, torna il Desk day per una scrivania a prova di caos

Roma, 23 nov. (Labitalia) – Domenica 6 dicembre torna il Desk day, la giornata nazionale dedicata all'organizzazione razionale della scrivania, per favorire il flusso di lavoro e il benessere individuale. Si tratta di una campagna ideata e promossa da Organizzare Italia con lo scopo di promuovere una riflessione sull'importanza dell'organizzazione del proprio ambiente di lavoro partendo dalla scrivania, per favorire la creazione di spazi di lavoro comodi e funzionali allo svolgimento delle attività lavorative quotidiane e produrre benessere, motivazione e soddisfazione tra i lavoratori che così sperimentano la sensazione di investire bene le proprie risorse.

Il focus della manifestazione di quest'anno, giunta alla sua terza edizione, è sulla scrivania in quanto spazio fondamentale a consentire il lavoro e le attività che attorno a esso ruotano, soprattutto perché per molti la scrivania ha rappresentato l'elemento di continuità con la struttura ufficio e ha consentito di ricreare il setting organizzativo giusto per affrontare il lavoro in smart working. Partner della manifestazione del Desk day 2020 è TeamSystem communication che con il suo centralino in cloud VOIspeed favorisce il lavoro agile e consente in maniera organizzata e con un unico strumento di lavorare e gestire le proprie chiamate ovunque si trovi la scrivania, esattamente come se si fosse fisicamente in azienda.

Con la giornata nazionale dell'organizzazione della scrivania si ribadiscono almeno tre regole fondamentali che sono alla base della gestione dello spazio di lavoro: avere a portata solo ciò che serve, usare pochi strumenti per l'organizzazione e solo quelli che hanno la nostra totale fiducia, allontanare il superfluo e ogni fonte di distrazione. Il Desk Day sarà l'occasione per prendere consapevolezza delle propria organizzazione attraverso il test 'Dimmi che scrivania hai e ti dirò chi sei' che Organizzare Italia metterà a disposizione sul sito e attraverso i social, insieme ad altre interessanti attività.