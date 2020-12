Coronavirus: Applavoro.it, seconda ondata spegne speranze lavoro, -61% ricerche online

Roma, 1 dic. (Labitalia) – Crollano le ricerche di lavoro in questa seconda ondata della pandemia. Lo confermano i dati raccolti da AppLavoro.it, la piattaforma che punta alla meritocrazia e mette in contatto domanda e offerta. Risulta differente, infatti, la reazione degli utenti ad aprile, rispetto a quella registrata nella seconda metà di ottobre e tutto novembre.

"I dati registrati negli ultimi due mesi sono davvero preoccupanti – spiega Marco Contemi, fondatore di AppLavoro.it – Al contrario di quanto accaduto ad aprile, la situazione è letteralmente sprofondata nel mese di novembre, facendo registrare un pesante risultato negativo (- 61%). La seconda ondata della pandemia sembra aver spento le speranze di trovare un impiego".

I dati rilevati sull’andamento mensile parlano chiaro: "A marzo, quando è esplosa l’emergenza sanitaria, si è registrato un calo del 34,12% rispetto al periodo pre Covid; ad aprile gli utenti hanno fatto registrare una forte impennata per quanto riguarda la ricerca di lavoro on line (+84,43%) rispetto a marzo, registrando addirittura un incremento anche confrontando il dato con gennaio 2020, (+21,5 %); a maggio si continua a riscontrare una crescita, dovuta sicuramente alla graduale uscita dal lockdown, (+33%)".

"A giugno si registra una frenata rispetto a maggio (-32%), -spiegano da Applavoro.it probabilmente a causa delle incertezza sul destino del comparto turistico. Per tutto il mese di giugno la stragrande maggioranza delle strutture ricettive non aveva ancora chiaro se avrebbe riaperto oppure no; a luglio si registra una ripresa (+11%) merito anche dell’apertura di moltissime località turistiche e quindi dell’intero comparto legato al turismo; ad agosto, soprattutto nella seconda metà, si registra un ulteriore incremento del +15% rispetto a luglio; a settembre si continua a registrare una forte crescita, riscontrando un +19% rispetto ad agosto.

Chiaro segno di ottimismo nei confronti del contenimento della pandemia, e quindi della ripresa a pieno regime delle attività economiche".

Si arriva così ad ottobre, in corrispondenza dell’esplosione della seconda ondata di emergenza Covid avvenuta nella prima decade del mese, dove si è registrato un brusco calo degli utenti nella ricerca di lavoro online (-23%): "un dato era ampiamente prevedibile, come già accaduto a marzo, in corrispondenza con l’esplosione della pandemia (1ª ondata)", dice Applavoro che prosegue: "Nel mese di novembre invece si registra un crollo, come se gli utenti avessero momentaneamente perso le speranze di trovare un’occupazione (-61% rispetto a settembre).

"Il quadro che si evince da queste statistiche – conclude Contemi – ci mostra chiaramente come gli italiani abbiano reagito in modo molto differente, rispetto alla prima ondata. Ad aprile moltissimi sfruttarono il tempo libero a disposizione approfittandone per guardarsi intorno, valutare nuove opportunità, migliorare e aggiornare il curriculum. Il nostro consiglio è di non fermarsi, anzi, bisogna sfruttare questo particolare momento per migliorarsi, seguire corsi di formazione e di aggiornamento, realizzare una video presentazione professionale, e per focalizzarsi sul profondo mutamento del mercato del lavoro, e quindi su quali saranno le skills ed i profili sempre più richiesti in futuro".