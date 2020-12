A Natale la tradizione corre on line e l'esperienza diventa virtuale

Roma, 11 dic. (Labitalia) – Con l’avvicinarsi delle feste, una pandemia in atto e relativi divieti di spostamento, Airbnb ha condotto un sondaggio per analizzare come trascorreranno Natale e Capodanno gli italiani. Dalle risposte sono emerse due tendenze principali, in linea con un anno, il 2020, vissuto in gran parte virtualmente: il desiderio di prenotare esperienze online per rimanere in contatto con amici e familiari, e la volontà di non rinunciare alle classiche tradizioni natalizie, che diventano adesso digitali.

Il 60% degli intervistati ha dichiarato che trascorrerà le feste in compagnia di un gruppo ristretto di familiari, ma come c’era da aspettarsi, a seguito delle novità imposte dall’ultimo Dpcm, c’è anche chi rimarrà fisicamente lontano ma virtualmente vicino con famiglia e amici. E, tra questi, il 75% sta valutando l’idea di prenotare un’esperienza online per festeggiare il Natale e il Capodanno.

Feste e tradizioni natalizie diventano così surrogati virtuali della realtà a cui eravamo abituati: non più appuntamenti al cinema per assistere alle novità del grande schermo, ma appuntamenti online per guardare film insieme (per il 39% degli intervistati); niente riunioni di famiglia per cucinare insieme, ma cooking class online (per il 35% degli intervistati); addio anche ai viaggi in occasione della pausa dal lavoro e benvenuto viaggi virtuali in giro per il mondo (per il 20% degli intervistati).

Specchio di questa tendenza sono le 'Esperienze Online' su Airbnb , tra le quali spiccano le sempre più numerose lezioni di cucina e mixology, i viaggi virtuali in capitali europee o paesi lontani, e eventi virtuali tra cabaret, spettacoli di magia e favole per bambini.

Per un brindisi in compagnia, per esempio, si può scegliere tra una lezione sui classici aperitivi italiani, oppure una in vero british-style sull’arte del gin (tra le esperienze più prenotate sulla piattaforma), mentre chi è a caccia di divertimento può assistere virtualmente a uno spettacolo natalizio con le 'drag queen' in diretta da Lisbona; per tutti coloro che hanno nostalgia dei viaggi di fine anno, si può partire alla scoperta di un villaggio thailandese o di Città del Capo.

Un nuovo modo per rimanere connessi e comunicare con amici e familiari, al secondo posto tra i mezzi più utilizzati dagli italiani durante queste festività, ma che comunque non sostituisce la principale forma di comunicazione: al primo posto rimangono i gruppi e i sistemi di messaggistica online, con buona pace delle tradizionali cartoline d’auguri, ormai dal sapore vintage.