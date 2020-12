Coronavirus: Carrefour al fianco Comuni in sostegno famiglie in difficoltà economica

Roma, 11 dic. (Labitalia) – Carrefour Italia continua il suo impegno sul fronte della solidarietà per aiutare le persone indigenti e le famiglie colpite dalla crisi economica e sanitaria. L’azienda metterà fin da subito a disposizione dei Comuni che vorranno aderire, grazie all'erogazione di misure di solidarietà alimentare previste dal Decreto Ristori-Ter, la possibilità di acquistare delle gift card, senza alcun costo aggiuntivo di commissione, e con un incremento del valore nominale del 10%.

E' quanto annuncia una nota.

Le gift card saranno spendibili presso tutti i punti vendita Carrefour in Italia per l’acquisto dei prodotti di prima necessità. Inoltre, Carrefour Italia si rende disponibile a vendere beni di prima necessità direttamente al comune e/o ad associazioni ad esso correlate, e aderisce ai bandi comunali per l’emissione dei buoni spesa applicando a monte uno sconto del 10% sul valore acquistato.

Verranno anche accettate presso tutti i punti vendita Carrefour Italia le social card emesse da Poste Italiane per quei Comuni che decideranno di caricarvi il valore dei buoni spesa.

Queste opzioni consentono di evitare complessità amministrative e rischi di contraffazione che danneggerebbero in primo luogo le famiglie in difficoltà, i comuni e l’intera comunità.