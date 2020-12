Lavoro: parte Business Accelerator Academy di Umana-3DZ per Digital sales specialist

Venezia, 15 dic. (Labitalia) – Parte a Marghera la Business Accelerator Academy di Umana-3DZ, un percorso di formazione per giovani 'Digital sales specialist', una fra le figure più ricercate dalle aziende a vocazione innovativa. Il Digital sales specialist, infatti, si sta affermando nelle aziende del settore come un acceleratore di processi, capace di utilizzare le proprie competenze negli ambiti più diversi della stampa 3D industriale di alto livello, dall’automotive al settore dentale, dalla nautica all’industria aerospaziale.

Una figura che, nel corso della sua carriera, avrà un ruolo da vero e proprio abilitatore digitale. In particolare, si occuperà di promuovere azioni di engagement utilizzando strumenti Crm e di marketing evoluto, come SalesForce, e strumenti professionali per i social media. Si occuperà di individuare nuovi mercati e nuove modalità per digitalizzare sistemi produttivi complessi attraverso servizi e prodotti di stampa 3D, progettando offerte e business plan che tengano conto dei ritorni di investimento in funzione dei piani di sviluppo aziendali.

Progettata assieme a esperti del settore, l’Academy metterà a disposizione un percorso formativo basato su un mix di concetti di natura tecnica, commerciale e casi-studio basati su problematiche reali, in modo da consentire agli allievi un rapido apprendimento in funzione delle necessità delle aziende. L’obiettivo è fornire una professionalità, qualificata attraverso l’emissione di un open badge specifico, in grado di comprendere e circostanziare tecnologie avanzate, al fine di diffondere i prodotti e i servizi dell’azienda attraverso la potenza offerta dai sistemi digitali.

Umana e 3DZ hanno strutturato l’Academy in 200 ore di formazione complessiva, con un focus sulle soft skill e sui metodi, strumenti e tecniche finalizzati al ruolo richiesto. L’Academy, orientata alla selezione di figure operative in Veneto, Lombardia e Piemonte, partirà il 25 gennaio 2021 presso la sede dell’azienda a Castelfranco Veneto (oppure, nel caso non sia ancora possibile, in virtual room sincrona, grazie alla struttura messa a disposizione da Umana Forma, Gruppo Umana).

L’Academy è rivolta a giovani laureati e diplomati 'digital oriented', appassionati dell’innovazione dei processi produttivi. Oltre ai diplomati, saranno selezionati candidati con percorsi universitari in Statistica, Matematica, Fisica, Chimica/Fisica, Ingegneria (meccatronica, informatica, biomedicale, elettronica e gestionale) e/o facoltà con delle connotazioni attinenti alla parte consulenziale e gestionale d’impresa o cultura equivalente.