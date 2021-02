Learn Italy, imprenditore luxury Milani al fianco futuri manager internazionali

Roma, 17 feb. (Labitalia) – Tra i testimonial di Learn Italy, agenzia culturale e di promozione di New York, che esporta la migliore italianità, partendo da lingua e cultura, negli Stati Uniti e in particolare a New York, anche Alberto Milani, imprenditore del settore luxury e presidente della Camera di commercio italo-americana di New York e coordinatore di tutte le camere di commercio dell’area Nafta (North american free trade agreement).

"Sono molto felice – dice Milano – di sostenere le attività di Learn Italy e di prendere parte ai corsi per incontrare gli studenti un'opportunità unica di confronto tra generazioni diverse e con persone interessate a diventare manager internazionali o, comunque, ad occuparsi di relazioni commerciali e comunicative tra Italia e Usa".

"Le nuove generazioni – sostiene – devono saper sfruttare questo momento per formarsi e altrettanto le agenzie formative devono saper costruire percorsi ancorati alla realtà capaci di stimolare e potenziare le abilità richieste in un contesto che è sempre più globale.

In questo senso un plauso a Learn Italy che da anni interpreta le tendenze e sviluppa corsi di grande qualità. Proprio per questo ho accolto con entusiasmo l’invito del presidente Veccia a sostenere i corsi e mi sono reso disponibile anche a valutare i profili dei partecipanti in vista di stage futuri e a sostenere i più meritevoli per l’ottenimento di visti J1 per gli Stati Uniti".

Accanto a testimonial del calibro di Alberto Milani, saranno docenti e formatori del corso diversi importanti nomi del giornalismo sia della carta stampata che del mondo online, che della televisione e della radio, tra cui Luca Rigoni, Valeria Robecco, Monica Coggi, Francesco Semprini, Debora Rosciani, Marina Perna e altri.

"Partecipo con entusiasmo – commenta Valeria Robecco, giornalista dagli Usa e presidente dell’Unca (associazione dei corrispondenti internazionali alle Nazioni Unite) – ai corsi Learn Italy sin dall’esordio, avendo la possibilità di confrontarmi con tanti ragazzi fortemente interessati alla comunicazione internazionale. Learn Italy in tutti questi anni ha promosso percorsi capaci di offrire sempre nuove opportunità per i giovani talenti italiani. Un impegno che si traduce in un lavoro di qualità indiscutibile in termini di contenuti e attività proposte".

Della stessa opinione anche Francesco Semprini, giornalista de La Stampa che è parte della squadra docenti dalla prima edizione: "Learn Italy è stata in grado di costruire una solida reputazione a livello internazionale con la grande capacità di adattarsi ai nuovi flussi e ai nuovi interessi della scena mondiale senza mai perdere due elementi che ne fanno una realtà unica: l’unicità della proposta formativa e l’impegno per favorire sempre la maggiore partecipazione tra i più giovani anche attraverso borse di studio e opportunità post corsi per i più meritevoli".

Per Learn Italy e il presidente Massimo Veccia, la partecipazione di Milani è un grande successo in termini di riconoscenza del lavoro svolto con dedizione in questi anni. "Per tutta la squadra di Learn Italy- commenta Veccia – le parole di Alberto Milani, insieme a quelle di Valeria Robecco e Francesco Semprini, sono un ulteriore riconoscimento per il lavoro e l’impegno di questi anni nella costruzione di un canale costante tra Italia e Usa per le nuove generazioni di talenti italiani".

"Un altro grande risultato – sottolinea – sul quale abbiamo lavorato con dedizione è quello delle borse di studio per tutti. Grazie al contributo dei nostri partner e delle sedi affiliate, in particolare di Learn Italy Torino e Learn Italy Roma, siamo in grado di offrire il corso executive online con oltre il 50% di sconto rispetto al prezzo iniziale".

"Un impegno – ricorda – che avevamo assunto per aprire al numero più ampio possibile di interessati la possibilità di frequentare il nostro corso".