Startup: la pugliese Natural Lash lancia siero per ciglio 100% naturale e made in Italy

Roma, 19 feb. (Labitalia) – A chi non piace avere delle ciglia che siano lunghe e folte e anche sopracciglia ordinate? Lo stress, i cosmetici, ma anche talune patologie possono però indebolirle e minare la loro salute e bellezza. La buona notizia è che esistono metodi per infoltirle e rafforzarle.

Uno di questi è il nuovo Biolashina di Natural Lash, che viene lanciato oggi, 19 febbraio, in occasione del Lash Day, la Giornata mondiale dedicata alle ciglia. Del resto, quest’anno più che mai, è importante valorizzare il proprio sguardo, dato che con l’uso obbligato della mascherina gli occhi diventano ancora di più il nostro biglietto da visita.

Biolashina è un siero rinforzante e stimolatore di crescita (enhancer) per ciglia e sopracciglia, interamente made in Italy e frutto del lavoro di una startup pugliese, Natural Lash, fondata nel 2020 da tre giovani imprenditori con l’obiettivo creare prodotti naturali in grado di aiutare a migliorare la propria immagine, e che ha vinto il bando Pin (Pugliesi Innovativi) della Regione Puglia.

A base di principi attivi 100% naturali, nickel tested, oftalmologicamente testato, oil-free e vegan, Biolashina può essere utilizzato anche nel trattamento cosmetico di ciglia e sopracciglia cadute o gravemente indebolite dall’assunzione di farmaci o da cure mediche invasive anche di lunga durata. Il suo utilizzo è particolarmente raccomandato in caso di ciglia e sopracciglia rade, sottili, deboli, fragili e anche a causa di radioterapia, chemioterapia o terapie ormonali.

I principi attivi del prodotto, di natura organica, infatti, non solo rinforzano la peluria già esistente, ma soprattutto stimolano la ricrescita sull’intera area di applicazione.

Le materie prime utilizzate vengono acquistate da fornitori qualificati e sono tutte di origine vegetale o naturale. Ogni lotto di produzione è soggetto a controlli e analisi chimico-fisiche e microbiologiche per verificarne la conformità attraverso la valutazione dei parametri organolettici di colore, odore e aspetto. Per adempiere alla propria mission aziendale, Natural Lash ha creato un proprio Laboratorio di Ricerca e Sviluppo con sede in provincia di Bari; in questo modo la fase di formulazione e successivamente la produzione del siero sono state internalizzate per garantirne qualità e massima sicurezza.