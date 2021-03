Startup: nasce Accademia dei Test, aiuta studenti in accesso a università

Roma, 4 mar. (Labitalia) – La preparazione ai test di ammissione all’università è una delle sfide più ardue per migliaia di diplomati, e uno dei test maggiormente selettivi è quello di medicina, infatti ogni anno sono quasi 70.000 i ragazzi che aspirano ad accedere alla facoltà di Medicina e Chirurgia, a fronte di soli 13.000 posti disponibili (1 probabilità su 5 di entrare): si tratta del più grande imbuto formativo presente nel nostro Paese che blocca o ritarda le carriere di tanti talenti.

Dall’esperienza di amici e familiari che hanno dovuto dire addio al loro sogno a causa di un test di ammissione non superato, nasce la sfida di Andrea Chirolli (22 anni), studente all’Università Bocconi di Milano e tra i partecipanti al programma World Bachelor in Business, che gli ha permesso di fare esperienza di studio all’estero, presso l’University of Southern California e l’Hong Kong University of Science and Technology, Francesco Salvatore (24 anni) laureato in Economia all’Università di Foggia e studente di Digital Marketing, Michele Potenza (22 anni), studente di Medicina all’Università di Bologna e Antonio Morsillo (24 anni), laureato in Graphic Design all’Accademia di belle arti di Foggia, quattro ragazzi di Foggia con background formativi diversi ma accomunati dalla volontà e passione di creare qualcosa di innovativo e utile.

Forti di questa convinzione, i quattro hanno dato vita durante il lockdown della primavera scorsa ad Accademia dei Test (https://www.accademiadeitest.it/), una piattaforma che offre percorsi di studio online a partire dai punti di forza e di debolezza di ciascun studente. In questo modo, grazie a docenti altamente qualificati, viene offerto a ciascuno studente un percorso di studio online personalizzato, per migliorare l’apprendimento.

Il metodo alla base di YesMed, il corso di Accademia dei Test, offre una didattica verticalizzata, basata sull’analisi statistico-matematica dei test, in grado pianificare lo studio e massimizzare i risultati.

Non vengono infatti proposti corsi di singole materie, ma un percorso a 360 gradi che affronta tutte le discipline che vengono affrontate nei test, tra cui fisica, logica, matematica, cultura generale.

“Quello che vogliamo offrire agli studenti non è una semplice formazione, ma un percorso individuale che parta dall'analisi dei dati delle simulazioni svolte dai singoli studenti, individuando i loro punti di forza e di debolezza e migliorando l'apprendimento grazie a report costanti sui progressi ottenuti. Inoltre, per noi è importante curare anche la sfera emotiva degli studenti, perché sappiamo che la preparazione ai test è un momento molto stressante e per farlo offriamo la presenza costante di Tutor e Professori per un supporto sia emotivo che nozionistico”, spiegano i co-founder di Adt.

Ogni percorso è offerto con una formula in abbonamento e ogni studente può accedere al percorso di formazione più adatto alle proprie esigenze: YesMed annuale; YesMed Winter, dalla durata semestrale, e YesMed Summer, il corso intensivo estivo di circa un mese. Ogni classe è formata da non più di 60 studenti e tutti i corsi sono online, e registrati. La formazione è curata da docenti selezionati, tra questi ci sono alcuni tra 20 migliori studenti frequentanti la facoltà di medicina dell'Università di Bologna e anche docenti universitari e di scuola superiore. Il primo YesMed, partito nell’estate 2020 e sviluppato proprio per l'accesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia, ha portato da subito ottimi risultati: il 76% dei partecipanti ha infatti superato i test di sbarramento. Analizzando le graduatorie si è osservato che YesMed è in grado di fornire un miglioramento medio di 20 punti, pari a circa il 50% del punteggio minimo di ammissione.

“I corsi di preparazione oggi presenti sul mercato hanno costi spesso insostenibili per le famiglie; con Accademia dei Test vogliamo offrire un'alternativa di qualità superiore a un costo etico e accessibile, per costruire un rapporto di fiducia con i nostri iscritti. Per farlo abbiamo definito una quota mensile di pagamento e la possibilità di disdire qualunque tipo di abbonamento, in qualsiasi momento. Quello che per noi è importante è che tutti i nostri iscritti si sentano soddisfatti, ma non vincolati. Ad oggi sono 185 gli iscritti e le prime due classi di YesMed Winter sono sold out, per questo ne faremo partire altre a marzo. Il nostro obiettivo, parlando di numeri, è quello di arrivare a 400 studenti entro l’estate, anche se il nostro intento primario è quello di poter aiutare un numero sempre maggiore di studenti a superare i test di sbarramento. Per il futuro vogliamo ampliare l'offerta formativa, offrendo corsi che preparino gli studenti anche al superamento dei test delle Università straniere”, conclude Andrea Chirolli, Ceo di Accademia dei Test.