Vtex-Innovaway, partnership per accelerare processo digitalizzazione

Roma, 8 mar. (Labitalia) – Vtex, nominata da Gartner 'società visionaria' e riconosciuta da Idc sia come leader sia come la piattaforma di commercio globale in più rapida crescita, e Innovaway, realtà che opera in un contesto globale con progetti e servizi di trasformazione digitale, annunciano l’avvio di una partnership che offrirà nuove opportunità per le aziende che intendono accelerare il loro processo di digitalizzazione offrendo ai loro consumatori una customer experience omnicanale eccellente e sempre più personalizzata.

Il gruppo Innovaway, con più di 1100 dipendenti, un fatturato aggregato di 50 milioni, attivo in 7 sedi, offre soluzioni e servizi ict innovativi, sviluppati con tecnologie all'avanguardia; annovera tra i 150 clienti realtà internazionali nel settore del retail e luxury, oltre che dell’industria, dei servizi, del finance, trasporti e settore pubblico. Attraverso la sua market unit dedicata al retail & luxury, Innovaway mette a disposizione dei clienti un’esperienza consolidata più che decennale nell’ambito del service desk sia in ottica B2C che B2B, in 27 lingue h24/7×7/365 e assistenza on site e logistica in 200 paesi, con governance tramite Team dedicati dei processi e dei servizi erogati.

Offre inoltre soluzioni applicative di back-end e front-end integrate per il retail e soluzioni innovative iot ad elevato contenuto tecnologico, come ad esempio l’assistente virtuale olografico che sfrutta intelligenza artificiale, mobile up, push notifications, architetture a microservizi, robotic process automation, semantica.

"La partnership con Vtex – afferma Antonio Burinato, dg di Innovaway – rientra nella strategia di sviluppo dell'offerta della market unit retail & luxury. Vogliamo essere al fianco dei clienti nel loro processo di digital transformation attraverso Soluzioni per una customer experience sempre più omnichannel e personalizzata.

La leadership di Vtex a livello globale nel campo del digital commerce si integra sinergicamente con la consolidata esperienza verticale di Innovaway per il mercato retail & luxury".

"Questa partnership – afferma Antonio Giacomini, ceo di Innovaway- amplierà la gamma di possibilità offerte ai clienti del mercato italiano e del Nord Europa, area nella quale Innovaway opera già da anni con importanti investimenti commerciali in Paesi quali Olanda, Belgio e Lussemburgo con una bu dedicata allo sviluppo internazionale. Laddove Vtex fornisce la solidità e lo spessore di una piattaforma di gestione dell’ecommerce e dell’omnicanalità in tutte le sue sfaccettature, Innovaway aggiunge la capacità di assistere i clienti sia in ottica B2C che B2B con soluzioni personalizzate e specializzate per il retail & luxury. Questa combinazione si rivelerà sicuramente un fattore di differenziazione per tutte le aziende che puntano sul digital commerce e sull’offrire ai loro clienti un’experience sempre più personalizzata in tutti i touch point".

Daniela Jurado, general manager di Vtex per l’Europa Occidentale, afferma: "Siamo estremamente orgogliosi di dare il benvenuto a Innovaway nel nostro ecosistema. Avere un partner come Innovaway ci offre la possibilità di erogare servizi ict in ambiti complessi e in diversi paesi garantendo lo stesso standard di qualità. Nel momento in cui si accelera verso un’esperienza sempre più omnicanale, l’integrazione fluida tra canali online e offline diventa fondamentale per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti mantenendo un elevato livello qualitativo e lì dove Innovaway con la sua ampia esperienza nel mondo fisico e anche online ci porterà il vero valore aggiunto".