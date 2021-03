Il biscottificio Grondona entra nel 'club' Les Henokiens

Roma, 12 mar. (Adnkronos/Labitalia) – Il Biscottificio Grondona è diventato il membro più giovane de Les Henokiens. Da Parigi, dove ha sede l’Association Internationale d’Enterprises Familiales & Bicentenaires, è arrivata l’approvazione della severa istruttoria per l’ammissione a questo ristretto club, di cui fanno parte solo 50 aziende di Europa e Giappone, la più antica delle quali è il ryokan giapponese Hōshi, fondato nell’anno 707.

Per entrare in Les Hénokiens occorre rispettare 4 criteri. Il primo è per certi versi il più facile: bisogna avere almeno 200 anni di storia. Ma occorre anche che i discendenti del fondatore siano i proprietari della società. Un terzo criterio di ammissione è che la società sia guidata da un membro della famiglia del fondatore, mente il quarto prevede che l’azienda sia dinamica dal punto di vista imprenditoria e solida da quello finanziario.

La documentazione prodotta deve essere certificata da un membro dell’Associazione che, da prassi, si offre come relatore o relatrice della candidatura avanzata dall’azienda. L’ammissione ufficiale per il Biscottificio Grondona è arrivata nel corso dell’assemblea generale che ha avuto luogo a Nagoya, in Giappone, alla quale i membri hanno partecipato in videoconferenza, atto finale di un iter di ammissione, particolarmente accurato, che ha avuto inizio nell’ottobre del 2020.

Il presidente Gildo Grondona ha commentato: “La procedura è stata lunga e ha richiesto molto tempo, ma è stato un viaggio affascinante nella nostra storia.

Nella documentazione prodotta abbiamo inserito anche l’albero genealogico dei Grondona. Il dossier che abbiamo fornito a Les Hénokiens ha soddisfatto tutti i requisiti e così siamo stati ammessi in questo club, se così si può definire, di aziende bicentenarie a conduzione familiare. Per noi è un traguardo molto importante, che premia la fedeltà ai nostri valori di imprenditori”.