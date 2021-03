Excellere, oltre 500 le aziende sulla piattaforma dedicata agli eventi per ripartire in sicurezza

Roma, 23 mar. (Labitalia) – Sono oltre 500 le aziende che hanno aderito alla piattaforma Excellere per fare squadra e consentire così una ripartenza efficace e in sicurezza del mercato. Il settore eventi, uno dei più colpiti dalle restrizioni adottate in seguito alla pandemia da Covid-19, si rinnova ed è pronto a riscattarsi con il nuovo network digitale, ora online sul portale www.excellerebsg.com, fruibile da operatori e privati per costruire il proprio appuntamento digitale e/o in presenza, quando questo sarà possibile, con partner di fiducia e di eccellenza.

Patrocinato dalla Regione Lazio, il progetto Excellere conta l’approvazione di partner di rilievo nel settore delle manifestazioni, come Fiera di Roma, oltre che diverse collaborazioni nazionali e internazionali. La piattaforma, sviluppata dall’agenzia di marketing e comunicazione Bsg per favorire la crescita e la diffusione del commercio, anche elettronico, di beni e servizi strumentali alla organizzazione di fiere ed eventi in Italia e all’estero, riunisce in unico spazio virtuale tanti player motivati del settore, aziende pronte a fare sistema, a collaborare e riposizionarsi sul mercato.

"Molti dei nostri espositori virtuali – spiega Roberta Ceccarelli, general manager di Bsg – hanno già instaurato rapporti con potenziali realtà affini alla propria che si trasformeranno in proficue e durature collaborazioni, in attesa che gli eventi possano ripartire in presenza. Fino a quel momento le aziende presenti potranno condividere news e contenuti utili all’attività che svolgono e il network continuerà ad ampliarsi". Excellere unisce tutti i protagonisti del settore per dare maggiore forza e slancio al comparto degli eventi, lanciando così insieme un messaggio di ripartenza.

"Negli ultimi due mesi – continua Roberta Ceccarelli – il tasso di crescita degli iscritti si registra a ritmo costante. Hanno aderito al nostro network oltre 500 aziende, operatori e professionisti di diverse categorie: catering, location, allestimenti, intrattenimento, agenzie, outfit, cadeau & merchandising, trasporti, foto & video, tecnologia, beauty e molti altri. A ogni espositore virtuale su piattaforma è concesso di costruire la propria vetrina, con immagini, testi e informazioni aggiornate, raggiungendo così il proprio pubblico virtuale".

In un periodo in cui la prossimità e la presenza fisica sono interdette, Bsg ha deciso di puntare sull’innovazione e sulla digitalizzazione: Excellere nato infatti inizialmente come progetto fisico, si è trasformato inevitabilmente in un’iniziativa (anche) digitale che si pone l’obiettivo di diventare il punto di riferimento di aziende e privati per la creazione di eventi. L’investimento per questa digitalizzazione è stato di oltre 300.000 euro, ai quali si aggiunge un ulteriore investimento stanziato per promuovere la piattaforma e le sue potenzialità attraverso una massiccia campagna di comunicazione su tutti i mezzi: radio, dinamica, affissioni, digital, stampa e tv con spot sui canali Sky e Discovery. Sostenuto da sponsor e partner nazionali e internazionali, il progetto vuole essere una risposta concreta al periodo di crisi scatenato dalla pandemia.

“Sarà costante il lavoro di aggiornamento e di sviluppo delle funzionalità aggiuntive che permetteranno alla piattaforma di essere sempre più in linea con le esigenze del mercato – sottolinea Roberta Ceccarelli. È in fase di ottimizzazione anche una sezione dedicata a virtual tour, webinar e dirette streaming, oltre che un blog “Storie di Eccellenza” che racconterà ogni volta le storie di successo delle aziende del settore”.

Nel 2020, al posticipo obbligato degli appuntamenti, è seguita la creazione di eventi e fiere digitali, una digitalizzazione che ha aperto nuovi orizzonti nella visione del futuro di questo specifico comparto economico, che vedrà l’evento virtuale come nuovo fondamentale strumento da affiancare agli eventi in presenza. Due strade che si spera però presto di poter ricominciare a percorrere in parallelo.

"Nel pieno rispetto delle normative – conclude Roberta Ceccarelli – in materia di sicurezza sanitaria, stiamo definendo la data per la realizzazione dell’evento fisico in Fiera di Roma che dovrebbe svolgersi nel prossimo autunno, compatibilmente con le disposizioni che arriveranno dal Governo, dando quindi un segnale chiaro di ripartenza agli eventi, un appuntamento per dare voce ad una delle categorie più duramente colpite dalla pandemia, ma anche un momento di gioia e di convivialità, volto a lanciare un messaggio di vicinanza e di coesione". L'iscrizione alla piattaforma Excellere, online ufficialmente dal 21 marzo, è offerta gratuitamente per tutto il 2021 da Bsg.