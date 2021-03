Intermatica-Fico, accordo per ampliare utilizzo artificial intelligence

Roma, 23 mar. (Labitalia) – Fico, player internazionale di riferimento per le soluzioni di analytics e supporto alle decisioni 'data driven', ha sottoscritto un accordo di partnership con Intermatica, uno dei principali player italiani nel campo delle tlc, system integrator con oltre 20 anni di presenza su mercati strategici quali energy&utility, telecomunicazioni, difesa e protezione civile, con forte capacità di r&d ed innovazione lungo l’intera catena del valore del processo di trasformazione digitale.

Un 'partnership agreement' per offrire al mercato soluzioni per la trasformazione aziendale basata sui dati, utilizzando potenti modelli matematici. Gli strumenti di analisi ed ottimizzazione predittiva di Fico consentono alle aziende di prendere le migliori decisioni nel minor tempo possibile, controllare le prestazioni aziendali, comprendere le necessità dei propri clienti. Questo approccio consente di migliorare il business model ed ottimizzare le risorse abbattendo i costi industriali ed aumentando il ritorno di investimento.

"Questa partnership – ha affermato José Vargas, amministratore delegato, Europa occidentale di Fico – sottolinea l'importanza del mercato italiano per Fico. La pandemia ha reso fondamentale la necessità di adottare processi completamente digitali ed ha reso l'applicazione dell'analisi avanzata e predittiva dei dati più importante che mai. Le nostre soluzioni sono ideali per lo scenario che stiamo attualmente vivendo". "Oggi – ha spiegato Claudio Castellani, chairman di Intermatica – i grandi player industriali percepiscono le nuove tecnologie come fattore determinante per creare innovazione e generare nuove opportunità di business, dotandosi di modelli, metodologie e professionalità specifiche per implementare strategie abilitanti in grado di migliorare il proprio vantaggio competitivo.

L'ottimizzazione delle decisioni è il modo più avanzato per sviluppare strategie, ed ha l’enorme potere di migliorare la redditività e la fedeltà dei clienti".

"Siamo quindi onorati – ha sottolineato – di essere gli unici partner Fico sul mercato italiano e tra i pochi a livello mondiale. Siamo estremamente orgogliosi di aver stretto un accordo in una logica win-win". "La partnership infatti – ha chiarito – rappresenta molto più di un accordo commerciale: è innanzitutto la condivisione di un’idea, un approccio che consenta alle aziende italiane di dotarsi dei giusti strumenti per diventare sempre più forti, per colmare il gap con i principali competitor trasformando in breve tempo ed in completa sicurezza il proprio modo di operare".