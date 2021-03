Food: Salame Felino Igp, comparto in salute nel 2020 nonostante Covid

Parma, 24 mar. (Adnkronos/Labitalia) – Nonostante le inevitabili complicazioni legate all’emergenza sanitaria da Covid-19, il comparto del Salame Felino Igp – che raggruppa 14 aziende parmensi, per un totale di circa 500 addetti, considerando anche l’indotto – si conferma in buona salute.

Il fatturato al consumo ricalca quello del 2019, superando di poco quota 75 milioni di euro. Il quadro fotografato da Ecepa-Ente di certificazione di prodotti agroalimentari è complessivamente positivo: negli ultimi 12 mesi crescono sia la quantità di materia prima lavorata (+2,7%), sia le produzioni etichettate (+2,1%). Dall’analisi dei dati di mercato, la Gdo si conferma il principale canale di commercializzazione. Il Salame Felino Igp viene premiato, in particolare, nel libero servizio e non viene penalizzato dal calo del banco taglio, che ha interessato altri salumi: questo perché in genere viene acquistato intero o in tranci.

La crescita più significativa riguarda il segmento del pre-affettato, che fa registrare un +8,4%.

Il canale più penalizzato è l’horeca, con un andamento delle vendite che è stato uno specchio dei periodi di lockdown: nei momenti di apertura dei locali, comunque, le vendite si sono attestate sui livelli del 2019. Complessivamente, però, il calo dell’horeca è stato compensato dai buoni risultati in Gdo. Sul piano dell’export, il comparto del Salame Felino Igp ha saputo reagire all’emergenza Covid-19, facilitato dal fatto che l’83% delle esportazioni sia realizzato nei Paesi dell’area Ue.

Per quanto riguarda la comunicazione, nell’impossibilità di prevedere la partecipazione a manifestazioni fieristiche o eventi, che in futuro torneranno a essere il principale veicolo di promozione, il Consorzio è orientato a esplorare le potenzialità del web e degli strumenti digitali.

Come spiega Umberto Boschi, presidente del Consorzio di Tutela del Salame Felino Igp, "possiamo considerarci soddisfatti". "Per il 2021, il sentimento prevalente – sottolinea – è quello di un cauto ottimismo, per quanto sia azzardato fare previsioni: confidiamo nella graduale riapertura di bar e ristoranti, in modo tale da tornare a crescere nel segmento horeca. Con il progredire della campagna vaccinale, anche l’export dovrebbe tornare a far registrare un segno positivo. Non desta particolari preoccupazioni l’uscita del Regno Unito dalla Ue: il quadro normativo è in continua evoluzione, rimaniamo vigili. Passando al mercato domestico, intravvediamo potenzialità di crescita nel segmento della marca del distributore, che, secondo le ultime rilevazioni The European House-Ambrosetti, pesa oggi per l’8% dell’industria alimentare italiana. Sempre più l’offerta private label si sta differenziando, con il lancio di nuove linee premium: una nicchia perfetta per il Salame Felino Igp, prodotto unico per tradizione e per le sue caratteristiche di artigianalità e di eccellenza qualitativa".