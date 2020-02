Virus Cina: morto il medico cinese che lanciò allarme da Wuhan

Roma, 6 feb. (Adnkronos Salute) – È morto il giovane medico cinese Li Wenliang, che per primo lanciò l'allarme sulla diffusione del nuovo coronovirus a Wuhan. Lo riporta il Global Times. Secondo i media locali, l'oftalmologo di 34 anni si è spento a causa dell'infezione. Li Wenliang lo scorso 30 dicembre, in un gruppo su WeChat, aveva fatto riferimento a 7 pazienti a cui era stato diagnosticato un virus simile alla Sars. Le 7 persone, tutte collegate al mercato di Wuhan, erano ricoverate in isolamento.

Il 34enne Li ha invitato i propri contatti a prestare attenzione. In poche ore, gli screenshot dei suoi messaggi erano diventati virali e il suo nome è salito alla ribalta. Il medico è poi stato accusato dalla polizia locale di diffondere notizie infondate e allarmistiche.

I fatti, però, hanno confermato la sostanziale fondatezza dei messaggi del medico.