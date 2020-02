Coronavirus: più di 40 ospedali dedicati a Wuhan

Wuhan, 12 feb. (Adnkronos Salute/Xinhua) – Sale a oltre 40 il numero di ospedali dedicati alla gestione dell'infezione da nuovo coronavirus a Wuhan, megalopoli cinese epicentro dell'epidemia, secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie locali. Tutti i 12 mila letti di queste strutture e degli ospedali di Huoshenshan e Leishenshan, edificati ex novo in tempi record, saranno utilizzati per il trattamento dei malati di Covid-19 in condizioni gravi o critiche. Al momento la città ha anche attivato 7 ospedali temporanei, ricavati da palestre o centri fieristici, per un totale di 4.966 operatori medici e 3.972 pazienti.