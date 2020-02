Coronavirus: positiva moglie 38enne Codogno, per collega attesa conferma

Milano, 21 feb. (AdnKronos Salute) – A quanto si apprende, è positiva al nuovo coronavirus la moglie del 38enne ricoverato in Terapia intensiva a Codogno. La donna è già all'ospedale Sacco di Milano e per lei la positività è confermata. In attesa di conferma invece la positività di un collega del contagiato.