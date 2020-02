Coronavirus, Gismondo: "Stanca e disgustata, non posso sprecare tempo"

Roma, 24 feb. (Adnkronos Salute) – "Sono stanca e disgustata. Il mio lavoro non è curare un profilo fb, ma la salute della gente. Non seguirò né risponderò a commenti. Lascio ad altri questo hobby. Non posso permettermi di sprecare tempo. Il concetto rimane lo stesso. Anzi che seguire diatribe seguite i siti ufficiali di Oms e ministero. La calma e l'educazione sono i migliori condimenti". Lo scrive su Facebook Maria Rita Gismondo, responsabile della Microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano, protagonista ieri di una . "Il concetto rimane lo stesso", ribadisce Gismondo, che ieri aveva definito, sempre su Facebook, "una follia" scambiare "un'infezione appena più seria di un'influenza per una pandemia letale".