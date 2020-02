Coronavirus: arrivano i gel mani 'made in farmacia', 2 ricette anti-sciacalli

Milano, 26 feb. (AdnKronos Salute) – Gel disinfettanti 'made in farmacia' per tamponare la carenza dei prodotti ormai introvabili o venduti online a prezzi folli. Contro lo sciacallaggio che ai tempi del coronavirus specula sull'invito all'igiene delle mani parte delle autorità sanitarie, ma soprattutto sulla psicosi dilagante, arrivano le 'ricette' della Società italiana farmacisti preparatori (Sipaf). Indicazioni utili agli 'esercizi con la croce verde', per allestire preparazioni galeniche da proporre al pubblico a caccia di detergenti anti-virus. Ingredienti base: etanolo o sodio ipoclorito. Prezzo consigliato al pubblico: 5 euro.

"L'Istituto superiore di sanità – spiegano dalla Sipaf che per l'emergenza Covid-19 ha dovuto rinviare il suo VII Congresso nazionale, inizialmente programmato a Bergamo il 28 e il 29 febbraio – consiglia per ridurre il più possibile il contagio virale di lavare le mani frequentemente e accuratamente con acqua e sapone per almeno 20 secondi.

In alternativa, di usare un disinfettante per mani a base di alcol". Ebbene, "sulla base della normativa vigente è possibile allestire in multiplo preparazioni la cui monografia è riportata in una Farmacopea di uno Stato membro. I medicinali allestiti possono essere venduti senza ricetta medica", e per quanto riguarda il costo "si ricorda che i preparati officinali hanno un prezzo libero, purché inferiore a quello derivante dall'applicazione della Tariffa nazionale dei medicinali (Tnm)".

"Da una rapida ricognizione è emerso che nella Farmacopea britannica sono presenti alcune monografie di soluzioni cutanee adatte alla disinfezione delle mani", prosegue la Sipaf che, "a titolo esemplificativo", insegna "alcune formule allestibili con relativo prezzo indicativo derivante dall'applicazione della Tnm, ovvero da intendersi come massimo".

La prima ricetta – 'Etanolo diluito' – contiene etanolo, acqua depurata ed eventualmente un gelificante per addensare la soluzione finale: prezzo Tnm (massimo) 14,81 euro, prezzo consigliato 5 euro.

Esempio di preparazione per 100 millilitri: etanolo 96% 63 ml, acqua depurata 37 ml, con possibile aggiunta di idrossipropilcellulosa o idrossieticellulosa all'1%.

La seconda ricetta – 'Sodio ipoclorito diluito soluzione cutanea' – contiene soluzione di ipoclorito di sodio e acqua depurata: prezzo massimo 15,04 euro, prezzo consigliato 5 euro. Esempio di preparazione per 100 grammi: soluzione di ipoclorito di sodio al 15% m/m 6,7 g, acqua depurata 93,3 g.