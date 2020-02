Coronavirus, Fontana: "Emergenza a Lodi"

Torino, 28 feb. (Adnkronos Salute) – Emergenza la scorsa notte a Lodi a causa di un improvviso affollamento del pronto soccorso. A renderlo noto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana intervenendo all’Aria che tira su La7 sull'. "Nel pomeriggio di ieri c'è stato un affollamento di ricoveri – ha raccontato Fontana – 51 ricoveri gravi di cui 17 in terapia intensiva. Lodi non ha un numero sufficiente di camere di terapia intensiva per cui sono stati trasferiti in altre terapie intensive della Regione".

"Se si ridesse meno della mascherina e si guardasse il problema più attentamente credo che sarebbe saggio", ha aggiunto il governatore lombardo facendo riferimento alle polemiche sollevate dal suo .