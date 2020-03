Coronavirus: Azzolini, 'contagio anche attraverso gli occhi nelle lacrime'

Roma, 4 mar. (AdnKronos Salute) – Non solo tosse e starnuti, baci e strette di mano. "Il nuovo coronavirus causa di Covid-19 si trasmette da una persona all'altra anche attraverso gli occhi, tramite le lacrime". Lo sottolinea Claudio Azzolini, ordinario di Malattie dell'apparato visivo all'Università degli Studi dell'Insubria a Varese. "Il film lacrimale, formato da vari tipi di ghiandole – spiega – è composto da tre strati che umettano l'occhio con funzioni di difesa, lubrificazione, pulizia e nutrimento. Le lacrime vengono poi convogliate, attraverso i canalini lacrimali, in naso e in gola. Se le goccioline infette vaporizzate in aria si appoggiano sugli occhi, possono quindi facilmente arrivare nelle vie respiratorie provocando contagio e infezione".

Lo specialista, autore di 'Occhi – Come prendersene cura. I disturbi più comuni e i rimedi più efficaci' (Edizioni Lswr), cita i risultati di alcune ricerche: "Un recentissimo studio di ricercatori cinesi ci dice che il coronavirus, se presente nella parte anteriore dell'occhio, la congiuntiva, sembra non dia sempre segni di congiuntivite quali arrossamento oculare, bruciori, prurito e lacrimazione.

Quindi il virus potrebbe essere presente nelle lacrime senza che ce ne accorgiamo". Cosa fare, allora? "E' necessario proteggersi, in luoghi a rischio, non solo con mascherine igieniche o chirurgiche monouso (che proteggono per lo più gli altri) o meglio con mascherine filtranti – suggerisce Azzolini – ma anche con occhiali.

"Esistono occhiali protettivi di plastica avvolgenti, che costerebbero normalmente pochi euro, ma il condizionale è ora d'obbligo – elenca l'esperto – o specifici occhiali o maschere protettive con perfetta aderenza al viso per chi è ad alto rischio di contagio. Una certa protezione, ma meno efficace, è data dai normali occhiali da vista e dagli occhiali scuri". "E' inoltre necessario lavarsi bene e spesso le mani con acqua e sapone – ribadisce Azzolini – o con soluzioni a base di alcol.

Quasi ogni minuto una persona si tocca inconsapevolmente bocca, naso, palpebre o ciglia con le mani. Non a caso il saluto nelle varie popolazioni asiatiche è fatto con vari tipi di inchini, a seconda delle tradizioni culturali, e anche il saluto degli antichi romani era senza contatto fisico".

Quanto alle lenti a contatto, "non danno protezione all'eventuale contagio delle lacrime, che poi arrivano in gola e nelle vie respiratorie – precisa lo specialista – Le lenti a contatto possono però trattenere il virus e, in caso di riutilizzo, occorre lavarsi bene le mani prima di maneggiarle, non toccarle con le unghie, utilizzare adeguate soluzioni detergenti, non usare sapone, saliva o altri liquidi, e infine sciacquare anche il portalenti e farlo asciugare lasciandolo capovolto e aperto.

Naturalmente, ma anche per altri motivi, occorre rispettare la data di scadenza delle lenti, sempre indicata sulla confezione". Infine l'esperto invita a fare "particolare attenzione ai bambini, che dovrebbero imparare un nuovo gioco, magari con l'aiuto di regalini: lavarsi spesso bene le mani e toccarsi pochissimo bocca, naso e occhi".