Coronavirus: Oms, 105.586 casi in oltre 100 Paesi del mondo

Roma, 9 mar. (AdnKronos Salute) – Sono in tutto 105.586 i casi confermati di Covid-19 in tutto il mondo, inclusi 3.565 registrati nelle ultime 24 ore, e 8 i nuovi Paesi in cui si sono registrate infezioni: si tratta di Bulgaria, Costa Rica, Isole Faroe, Guiana Francese, Maldive, Malta, Martinica e Repubblica Moldava. In tutto oltre 100 Paesi nel mondo hanno casi di nuovo coronavirus confermati. Lo riporta il bilancio dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) di oggi. In Cina i casi sono 80.859 (46 nuovi) e 3.100 le morti (27 nuove). Al di fuori della Cina, 24.727 i casi confermati, con 484 morti (71 nuove).