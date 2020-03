Coronavirus: Sidp, 5 regole da seguire nello studio del dentista

Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute) – Oltre all'invito ai pazienti ad andare dal dentista solo per necessità non rinviabili, la Società italiana di parodontologia e implantologia (Sidp) stila cinque regole da seguire una volta arrivati in studio.

1) Lasciare cappotti, giacche, borse e zaini in salda d’attesa

2) Ove possibile indossare copriscarpe

3) Rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro all’interno della sala d’attesa

4) Tenere cellulari e tablet fuori dall’area clinica

5) Lavarsi le mani per almeno 20 secondi e non scambiarsi strette di mano con medici e altri operatori.