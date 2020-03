Coronavirus, il premio Nobel Beutler: "Distanziamento sociale arma più efficace"

Roma, 17 mar. (AdnKronos Salute) – di Barbara Di Chiara"Non conosco i dettagli precisi delle misure italiane e quanto rigorosamente vengano applicate", ma "penso che il distanziamento sociale sia attualmente l'arma più importante ed efficace che abbiamo per bloccare la diffusione di . Più viene applicato, più efficace sarà". A dirlo all'AdnKronos Salute Bruce Beutler, premio Nobel per la Medicina 2011.

Beutler, attualmente direttore del Center for the Genetics of Host Defense dell UT Southwestern Medical Center di Dallas (Usa), ha vinto il prestigioso riconoscimento con i suoi colleghi Jules Hoffmann e Ralph Steinman, grazie al suo lavoro sulle cellule dendritiche e sul loro ruolo nell'immunità adattativa, con cui ha contribuito a svelare alcuni dei più importanti segreti del modo in cui il nostro organismo si difende dagli attacchi esterni attraverso appunto il sistema immunitario.