Coronavirus: Iss, solo 3 pazienti su totale morti non avevano altre patologie

Roma, 18 mar (AdnKronos Salute) – Tra i pazienti morti per Covid-19, il numero medio di patologie pregresse osservate in questa popolazione è di 2,7. E solo 3 pazienti, e non 12 come indicato in precedenza, non presentavano nessuna malattia (0,8% del campione), 89 (25,1%) era affetto da 1 patologia, 91 presentavano 2 patologie (25,6%) e 172 (48,5%) erano colpiti da 3 o più patologie. E' quanto emerge dal Report dell'Istituto superiore di sanità che analizza le caratteristiche dei pazienti deceduti positivi, pubblicato sul sito Epicentro, e aggiornato al 17 marzo.