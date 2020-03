Coronavirus: sport allena difese immunitarie, decalogo Smartfood-Ieo

Milano, 27 mar. (Adnkronos Salute) – Dalle faccende domestiche, che a tempo di musica diventano una sessione di aerobica, al panetto d'acqua e farina da impastare e stendere per tonificare braccia e addominali. Anche ai tempi della Covid-19, costretti fra le mura di casa, mantenersi in forma è possibile. Allenando il fisico, ma soprattutto le sue difese naturali. Perché "il movimento stimola il sistema immunitario contro le infezioni", oltre a prevenire "malattie croniche e depressione". E' il messaggio di Smartfood, programma dell'Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano dedicato ad alimentazione e salute, che propone un decalogo di semplici regole da seguire per fare "la giusta dose".

"La letteratura scientifica ha dimostrato che svolgere quotidianamente attività fisica moderata esercita una potente funzione preventiva nei confronti dell'insorgenza di numerose patologie croniche (malattie oncologiche, cardiovascolari, diabete di tipo 2, osteoporosi, patologie neurodegenerative) – ricordano gli esperti – ma anche di depressione e ansia patologica.

Inoltre, essere attivi favorisce il mantenimento di un corretto peso corporeo, riducendo l'insorgenza di sovrappeso e obesità, noti fattori di rischio per lo sviluppo delle malattie più diffuse nei Paesi occidentali. Infine, è opportuno tenere presente che l'attività fisica regolare di moderata entità sembra in grado di stimolare il sistema immunitario, esercitando sull'organismo effetti protettivi. Si è infatti osservato che i soggetti moderatamente attivi, rispetto ai sedentari, sono meno a rischio di incorrere in infezioni di varia natura".

Ecco dunque il 'Decalogo dell'attività fisica in casa', redatto da Smartfood-Ieo:

1) Organizza la routine casalinga: più attività fisica e meno televisione possibile; 2) Se stai molte ore seduto, alzati almeno ogni 30 minuti, cammina e fai stretching per circa 5 minuti; 3) Fai i lavori domestici a ritmo di musica; 4) Se puoi, prendi le scale quando esci per motivi di necessità; 5) Pane e pasta? Preparali in casa: impastare e tirare l'impasto a mano è un ottimo esercizio fisico.

6) Svolgi tutti i giorni almeno 30 minuti di attività fisica moderata; 7) Quando vuoi ascolta la musica e balla; 8) Organizza online delle sessioni di esercizi in compagnia; 9) Se hai un giardino privato o un terrazzo, cammina e dedicati al giardinaggio; 10) Sistema la dispensa, la cantina o il garage per fare più movimento.