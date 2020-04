Coronavirus: morto primo detenuto, era ricoverato a Bologna

Roma, 2 apr. (Adnkronos Salute) – Un detenuto positivo al coronavirus è morto in ospedale a Bologna, dove era ricoverato. Lo confermano fonti del Dap, precisando che l'uomo, 76 anni, non era più in carico al carcere bolognese perché l'autorità giudiziaria gli aveva concesso gli arresti domiciliari presso l'ospedale. Lì dopo alcuni giorni di ricovero gli era stato fatto il tampone, risultato positivo.

"Prima o poi doveva accadere, ed è purtroppo accaduto. E' deceduto all'ospedale civile di Bologna il primo detenuto per coronavirus. Si tratta di un ristretto del circuito ad alta sicurezza, ricoverato qualche giorno fa in stato di detenzione e poi ammesso agli arresti domiciliari a seguito del trasferimento in terapia intensiva. Era italiano, aveva 76 anni e pare fosse affetto da altre patologie", riferisce Gennarino De Fazio per la Uilpa, Polizia penitenziaria nazionale.

"Si è naturalmente costernati per la perdita di un'altra vita umana, ma non vogliamo e non potremmo strumentalizzare l'accaduto – precisa in una nota – Il ministro Bonafede e il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria hanno tante colpe e responsabilità nell'assolutamente inadeguata gestione delle carceri prima e durante l'emergenza sanitaria, che sarebbe inutile, inelegante e finirebbe col depotenziare le nostre continue denunce tentare di attribuirne loro delle ulteriori. Purtroppo, questo nemico invisibile sta facendo stragi ovunque e il carcere altro non è che una parte della società".

"Certo – aggiunge – continuiamo a pensare che la gestione dell'emergenza sanitaria per Covid-19, la quale si unisce alle precedenti che attanagliano da molto tempo il sistema carcerario, dovrebbe essere affrontata in maniera molto più efficace e organica da molti punti di vista, sia per la parte che afferisce all'utenza detenuta, sia sotto il profilo dell'organizzazione del lavoro e delle misure a protezione degli operatori e, di rimando, per gli stessi reclusi".