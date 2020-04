Coronavirus: Oms, bere alcol non protegge da Covid-19

Roma, 15 apr. (Adnkronos Salute) – Tra le molte fake news su Covid-19 ce n'è una che suggerisce il consumo di alcolici. "La paura e la disinformazione hanno generato un mito pericoloso secondo cui il consumo di alcol può uccidere il virus di Covid-19. Non è così". Lo sottolinea l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ricordando che bere alcolici comporta rischi per la salute e, se l'alcol è stato adulterato con metanolo, può provocare gravi conseguenze, tra cui la morte. L'Oms ha realizzato una scheda informativa su questa fake news: "Alcol e Covid-19: ciò che devi sapere".

Il consumo di alcol "è associato a una serie di malattie e disturbi di salute mentale, che possono rendere una persona più vulnerabile a Covid-19.

In particolare, l'alcol compromette il sistema immunitario e aumenta il rischio di conseguenze negative per la salute. Pertanto le persone dovrebbero ridurre al minimo il consumo di alcol in qualsiasi momento, e in particolare durante la pandemia", raccomandano gli esperti.