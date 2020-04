Coronavirus: Inail-Iss, decalogo per utenti trasporto pubblico terrestre

Roma, 27 apr. (Adnkronos Salute) – Una proposta di decalogo per gli utenti del trasporto pubblico terrestre è stata inserita nel Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell’ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell’emergenza da Sars-CoV-2, realizzato dall’Inail in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità e approvato dal Comitato tecnico scientifico istituito presso la Protezione civile.

1. Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore). 2. Utilizza i mezzi di trasporto pubblico collettivo nei casi necessari, ad esempio per recarti al lavoro.

3. Prediligi forme alternative di spostamento ove possibile, come camminare o andare in bicicletta. 4. Acquista, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, online o tramite app.

5. Durante tutta la tua esperienza di viaggio igienizza frequentemente le mani, anche utilizzando gli appositi dispenser ed evita di toccarti il viso.

6. Segui la segnaletica e i percorsi indicati all’interno delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone. 7. Utilizza correttamente le porte dei mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza di sicurezza.

8. Siediti solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti. 9. Evita di avvicinarti o di chiedere informazioni al conducente.

10. E’ necessario indossare una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca.