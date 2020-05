Coronavirus: Cina, 'Pompeo non ha nessuna prova di virus in laboratorio'

Pechino, 6 mag. (Adnkronos Salute) – Mike "Pompeo non è in grado di produrre alcuna prova perché non ne ha". Così la portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Hua Chunying, in dichiarazioni riportate dalla Cnn dopo il consueto briefing con la stampa. Domenica scorsa il segretario di Stato Usa ha parlato di "indizi enormi" sul fatto che l'origine coronavirus sia in un laboratorio di Wuhan, la megalopoli cinesi in cui si è inizialmente manifestato il virus. "Questa questione – ha ripetuto Hua – dovrebbe essere gestita dagli scienziati e non dai politici".