Coronavirus: Oms, 'da inizio aprile in media 80.000 nuovi casi al giorno'

Roma, 6 mag. (Adnkronos Salute) – "Più di 3,5 milioni di casi di Covid19 e quasi 250.000 morti sono stati segnalati all'Oms. Dall'inizio di aprile, sono stati registrati una media di circa 80.000 nuovi casi al giorno". A dirlo il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra.

"Ma questi non sono solo numeri – evidenzia il Dg Oms – ogni singolo caso è una madre, un padre, un figlio, una figlia, un fratello, una sorella o un amico. E anche se il numero di casi segnalati in Europa occidentale è in calo, ogni giorno vengono segnalati più casi in Europa orientale, Africa, sud-est asiatico, Mediterraneo orientale e Americhe. Tuttavia, anche all'interno delle regioni e dei paesi vediamo tendenze divergenti.

Per questo ogni paese e ogni regione ha bisogno di un approccio su misura".