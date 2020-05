Coronavirus: G. Grillo, 'ok a mio Odg su eliminazione brevetto vaccino'

Roma, 13 mag. (Adnkronos Salute) – "L'ordine del giorno a mia firma con il quale si impegna il governo ad eliminare il brevetto sui vaccini contro il Covid-19, è stato accolto con pieno parere favorevole". Lo annuncia su Facebook la deputata M5S ed ex ministro della Salute Giulia Grillo.

"È impensabile – aggiunge in un post – che qualcuno possa arricchirsi sfruttando una pandemia, dobbiamo mettere in campo ogni azione possibile, di concerto anche con gli Paesi europei, per far sì che brevetti e monopoli non limitino l’accesso alle cure e che i fornitori possano produrre questi prodotti in regime di libera concorrenza. Su questo Medici Senza Frontiere ha già lanciato un appello al quale hanno risposto positivamente Canada, Cile, Ecuador e Germania. Tutta l’Europa si impegni per rimuovere qualsiasi ostacolo".