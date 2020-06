Fase 3: Sileri, 'salvate 600mila vite in Italia con lockdown'

Roma, 9 giu. (Adnkronos Salute) – "La fase acuta è passata con tantissimi malati e morti. Ora siamo in una fase di notevole riduzione dei contagi grazie alle misure adottate. Un recente studio ha stimato in 600mila le vite in Italia salvate con il lockdown".

Lo ha detto il viceministro Pierpaolo Sileri ospite di 'Un giorno da pecora' su RaiRadio1.