Coronavirus: Ippolito (Spallanzani), 'serve Fondo per studi indipendenti in Italia'

Roma, 10 giu. (Adnkronos Salute) – "Serve un Fondo 'ad hoc' per studi indipendenti in Italia. Questa sede è quella più adeguata per pensare che, senza un modello di finanziamento forte soprattutto in situazioni inattese, è difficile affrontare nuove emergenze. Il rischio è di trattamenti miracolosi o di situazioni che vengono smentite dai fatti, o di ritrattazione di articoli scientifici pubblicati su riviste prestigiose.

Può essere pericoloso". Il suggerimento arriva da Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Inmi Spallanzani di Roma, durante l'audizione in videoconferenza davanti la Commissione Affari sociali sulla sperimentazione in atto per il trattamento dei pazienti affetti da Covid-19 con il plasma e sulle altre sperimentazioni in corso.