Crema solare, il test per scegliere quella giusta

(Adnkronos) – Le creme solari sono fondamentali per la corretta esposizione al sole, non solo d’estate. È importante scegliere prodotti con il giusto fattore di protezione (SPF), adeguato al proprio fototipo, e seguire le corrette modalità di utilizzo. Altronconsumo per offrire ai consumatori un quadro esaustivo.

La protezione solare è importante per tutti, ma con delle ovvie differenze sulla base del tipo di pelle e alla sua sensibilità. In genere si utilizza la classificazione elaborata da Fitzpatrick negli anni ‘70 che sulla base di alcune risposte a delle domande redatte in un questionario ad hoc, individua per la specie umana 6 fototipi differenti: per ciascun fototipo vengono evidenziati gli atteggiamenti più corretti da assumere in relazione all’esposizione solare.

Un’attenzione maggiore è da riservare ai più piccoli, soggetti più delicati anche a causa dei sistemi di difesa della pelle non del tutto sviluppati: tra i fattori di rischio per lo sviluppo di tumori cutanei in età adulta c'è proprio l’intensa esposizione al sole in età infantile con scottature ed eritemi.

I prodotti solari dedicati ai bambini (che riportano spesso in etichetta il termine “kids”) sono in genere ad alta (SPF 50) o altissima protezione (SPF 50+) perché la loro pelle è più suscettibile ai danni del sole, inoltre spesso contengono meno ingredienti critici proprio per garantire una maggiore sicurezza d’uso.

con fattore di protezione 50 e 50+ prevalentemente in formato spray, indicate proprio per i più piccoli.

La crema nel formato in bottiglia o tubo è la versione più classica del prodotto solare. I vantaggi di questo formato sono: facilità di erogazione di un generoso quantitativo di prodotto, possibilità di spremere e posizionare il contenitore al fine di poter utilizzare più prodotto possibile e costi complessivi più contenuti.

I solari in versione spray piacciono più ai consumatori per la loro facilità d’uso nell’applicazione, ad esempio su aree di difficile raggiungimento o nel caso in cui si debba applicare il solare sui bambini.

Inoltre i contenitori spray rendono meno probabile la contaminazione del prodotto con acqua o sabbia. Nel caso di prodotti sotto forma di aerosol è bene seguire le opportune raccomandazioni riportate in etichetta per un utilizzo sicuro.

In generale, il fattore di protezione solare (indicato in etichetta con la dicitura SPF) indica la capacità del prodotto di filtrare i raggi UVB: ad esempio, creme con SPF pari a 15 sono in grado di bloccare il 93% dei raggi UVB, mentre solari con SPF 30 arrivano a bloccarne il 97%, ma nessun SPF è in grado di arrivare al 100%, nemmeno quello 50+.

Affinché un prodotto possa definirsi “prodotto solare” questo deve garantire anche una protezione sufficiente dai raggi UVA, pari almeno ad 1/3 dell’SPF dichiarato in etichetta: tutti i prodotti solari, infatti, riportano in etichetta l’apposito bollino cerchiato con all’interno la dicitura “UVA”.

La scelta del fattore di protezione della crema solare dipende dal proprio fototipo, che a sua volta dipende dal colore della pelle e dei capelli, dalla predisposizione alla comparsa di eritemi e dall'attitudine all'abbronzatura. Ad ogni modo, c’è da tenere a mente che le persone tendono ad utilizzare meno prodotto solare del necessario (sia nelle quantità che nella frequenza dell’applicazione) e che una riduzione significativa della quantità applicata riduce il livello di protezione, quindi è importante seguire le corrette indicazioni d’uso e avvertenze e nel dubbio è meglio optare per fattori di protezione alti.

Il consumatore si trova spesso davanti al bivio tra creme e spray. Entrambe le versioni hanno dei punti di forza e alcuni piccoli svantaggi. In generale le creme hanno dei costi più contenuti e il formato in bottiglia o tubo permette di dosare meglio il prodotto al fine di applicarlo nella giusta quantità, oltre ad essere di facile gestione e conservazione. I prodotti sotto forma di spray incontrano maggiormente il consenso dei consumatori per la consistenza in genere leggera o trasparente e la facilità di applicazione in zone del corpo di difficile raggiungimento o sulle quali è poco “gradevole” spalmare la crema (ad esempio a causa di peli). Ciò nonostante è bene prestare attenzione all’utilizzo di prodotti spray in formato “aerosol” perché si tratta di contenitori sotto pressione che contengono ingredienti infiammabili e che per questo non vanno conservati a temperature elevatissime e mantenuti vicino fonti di calore pericolose. Inoltre in alcuni spray (anche non sotto forma di aerosol) la presenza di alcol può rendere infiammabile il prodotto. Inoltre per un corretto utilizzo degli spray è importante non vaporizzare direttamente il contenuto sul viso per evitare di inalarlo, bensì si applicarlo sulle mani e poi spalmarlo sul viso.

Alcuni ingredienti in uso nell’industria cosmetica sono sotto la lente d’ingrandimento poiché sospettati di essere dei potenziali interferenti endocrini (sostanze in grado di alterare l’equilibrio ormonale di animali, essere umani compresi). Il problema sollevato non è riferito al “pericolo” indotto dall’uso di una singola sostanza (che raramente espone a dei reali rischi) bensì all’effetto multiplo (il cosiddetto “effetto cocktail”) risultante dal contatto diretto con più sostanze e non solo attraverso i prodotti di personal care. Per quanto riguarda l’ambito specifico dei cosmetici sconsigliamo di scegliere prodotti (e quindi anche solari) che contengono propylparaben, butylparaben (conservanti) e ethylhexylmethoxycinnamate (filtro UV). Per quanto riguarda sensibilizzazioni e allergie, soggetti che presentano una pelle molto delicata dovrebbero evitare prodotti che contenenti le una o più delle 26 fragranze riconosciute come allergeniche: tra queste consigliamo di evitare in particolare la sostanza butylphenyl methylproprional perché è stata recentemente ritenuta non sicura in tutti i prodotti cosmetici, al di là del suo potenziale potere allergenico.